Matthew McConaughey explica la razón por la que hizo de Texas su residencia principal

Hace 10 años Matthew McConaughey y su esposa Camila Alves iniciaron una nueva vida en Austin, Texas, y hace poco durante una entrevista el actor habló sobre la razón que lo llevó a tomar la decisión de dejar su vida en Los Ángeles.

El tema surgió durante la conversación que McConaughey tuvo con el tenista Nick Kyrgios para el podcast ‘Good Trouble’. Explicó que la razón principal de la mudanza es que se sentía encasillado en un mismo tipo de personaje: el galán de las comedias románticas.

Decidió que no aceptaría cualquier personaje en cualquier tipo de producción solo por tener proyectos en Hollywood, eso llevó a que no fuera del todo necesario que viviera en Los Ángeles.

Se debe resaltar que la mudanza la hizo justo el mismo año en que se llevó un premio Oscar como Mejor Actor por su trabajo en la película ‘Dallas Buyers Club’ (2013). Su trabajo en esa película fue sumamente retador, incluso lo hizo hacer un cambio drástico en su cuerpo. En 2014 también estrenó la película ‘Interstellar’.

Aunque asumió el reto de desarrollar ese personaje, le explica a Kyrgios que el encasillamiento como galán de comedias románticas eran tan fuerte que “todo lo que saliera de ese terreno, dramas y cosas que quería hacer, me decían: ‘No, no, no, no, no, McConaughey’. Hollywood me decía: ‘No, no, no, no, deberías quedarte ahí'”.

Hay que recordar que McConaughey fue protagonista de ‘The Wedding Planner’ (2001) junto a Jennifer López, ‘How to Lose a Guy in 10 Days’ (2003) junto a Kate Hudson, ‘Failure to Launch’ (2006) junto a Sarah Jessica Parker, entre otras.

La mudanza también se le hizo muy fácil al actor porque en 2012 había comprado una casa en Austin, Texas, por $6 millones de dólares. Incluso, esa misma propiedad sirvió como escenario para casarse con Camilia Alves hace 12 años.

Su estrategia era vivir en Texas y regresar a Los Ángeles o a donde fuera necesario si se le ofrecía un personaje que cumpliera con sus requerimientos y sobre lo que quería hacer con su carrera profesional.

