Matthew McConaughey revela lo impresionado que quedó al trabajar con Jennifer López: ¡Esa mujer es una trabajadora!

A pesar del “mal” momento por el que atraviesa la cantante nacida en El Bronx, Jennifer López, a raíz del fracaso de su nuevo disco “This Is Me… Now”, nadie puede negar el esfuerzo y trabajo que ha llevado a cabo la también actriz para convertirse en una de las artistas más reconocidas a nivel mundial.

Y como prueba de lo anterior, el actor ganador del Oscar por “The Dallas Buyers Club”, Matthew McConaughey, reveló, a través de una entrevista, la enorme capacidad y talento que mostró JLo cuando trabajaron juntos en la cinta “The Wedding Planner” en 2001.

Nunca había visto a alguien capaz de coreografiar algo de forma tan limpia y clara y lograr la coordinación de una escena”. Matthew McConaughey – Actor

Matthew McConaughey ganó el Oscar a Mejor Actor por “The Dallas Buyers Club”. Crédito: Mezcalent

La admiración Matthew McConaughey por JLo

A través de la misma entrevista, Matthew McConaughey reveló que López acertó en todo momento en cada escena además de mantener el control a cada instante como toda una profesional: “Sería una escena de dos minutos. Toma dos minutos. La toma dos son 2:01. La toma tres es 1:59. La toma cuatro, son 2:01. Ella lo tenía bajo control”.

De igual manera, el intérprete de “The Wolf Of Wall Street” confesó que nunca había visto a nadie “coreografiar” una escena tan “limpia y clara” como lo hizo la también empresaria latina.

Esa mujer es trabajadora y sabe lo que quiere hacer y hace lo que tiene que hacer para lograrlo” Matthew McConaughey – Actor

En enero de 2021, la pareja de estrellas se reunieron virtualmente con la intención de festejar el vigésimo aniversario de la película, la cual logró obtener un poco menos de $100 millones de dólares con un presupuesto mucho más bajo.

En dicho encuentro, ambos actores se desvivieron en elogios hacia el otro, además de mencionar la buena relación que lograron así como lo importante de la cinta en sus carreras: “Te preparas muy bien para todo lo que haces. Me encanta tu intencionalidad, me encanta lo deliberada que eres. Lo tenías bajo control”, dijo Matthew McConaughey a Jennifer López.

Jennifer López invirtió cerca de $20 millones de dólares en la promoción de su disco “This Is Me… Now”. Crédito: Mezcalent

JLo busca “enderezar” su complicado inicio de año

Luego del tibio recibimiento de su nuevo disco, “This Is Me… Now” y la cancelación de 7 fechas del tour promocional de su material discográfico, la cantante decidió cambiar el nombre de dicha gira con la intención de abarcar un mayor público y evitar más pérdidas: “This Is Me… Now/Greatest Hits”.

Previo al inicio de su gira, a mediados de año, la artista latina será condecorada con el Premio Orgullo, por parte de la Hispanic Federation, debido a su apoyo e impulso a la comunidad latina.

