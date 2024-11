¿Pollito Tropical entraría a La Casa de los Famosos?

El creador de contenido Randy Álvarez, más conocido como Pollito Tropical, dijo que le gustaría entrar a La Casa de los Famosos, un proyecto que ha transformado la vida de la mayoría de quienes han habitado la famosa mansión.

Hace unos días, durante una entrevista con Carlos Adyan, el cubano comentó que aunque siente que es difícil pasar tanto tiempo encerrado y sin contacto con el exterior, es una experiencia que le gustaría asumir.

“Yo sé que si voy, voy a darla de toda. Van a ver el verdadero yo, así de sencillo, pero estar encerrado”, comentó.

Luego le preguntó al boricua el pago que dan por este programa y dijo que el salario dependía de las negociaciones, pero que el premio para el ganador son $250.000 dólares.

“Puede que me pueda encerrar entonces, sí”, afirmó.

Pollito Tropical consideró que el tema del encierro y el convivir con personas que no desconoce es algo difícil.

“Telemundo, llámame que tengo buenas cosas para ti”, añadió sobre este tema.

En esta entrevista, la estrella de las redes sociales habló de varios aspectos de su vida, incluyendo su lucha contra la ansiedad y la depresión.

“Me ha salido todo muy bien, estoy agradecido de que estoy donde estoy, tengo salud. Lo único que quiero es salud porque todo lo demás lo tengo que buscar yo, pero todo me ha ido tan bien, la vida me ha tratado tan bonito y todo me ha chocado, que entonces yo soy inconforme, ambicioso y entonces puedo llegar a un nivel y me siento estancado”, contó.

Cuando esté en ese momento, Pollito Tropical asegura que se siente deprimido. Sin embargo, su esposo Mario es fundamental cuando esto pasa, pues lo ayuda a conseguir fuerza para seguir.

