¿Qué dijo Lupita Jones de la nueva Miss Universo?

Lupita Jones, quien durante al menos 30 años dirigió el Miss Universe México, reaccionó al triunfo de Victoria Kjaer en el concurso de belleza más importante del mundo.

Esta semana, la experta en certámenes habló con varios medios de comunicación sobre la nueva reina.

“No seguí el evento, la verdad es que desde principios de noviembre estuve de gira con Las Leonas, con gira de teatro, acabo de regresar, literalmente, entonces no estuve siguiendo nada del evento. Si vi fotos de la ganadora, me parece una mujer bellísima, muy, muy guapa”.

Además de esto, comentó que espera que tenga un buen año de reinado para representar a todas las mujeres con dignidad, capacidad y mucha belleza.

La preparadora de misses envió un mensaje sobre cómo la belleza no puede medirse por ciertos rasgos. “En segundo lugar quedó una niña de Nigeria, divina, hermosa. Yo creo que no debemos desmeritar por tener los ojos cafés, azules, o el cabello rubio o negro, me parece absurdo que se haga ese tipo de comentarios. Me parece que la chica que ganó es hermosa, es bellísima”.

A su juicio, no se deben manejar estereotipos de que la ganadora alcanzó este triunfo solo porque es rubia.

“Ganó porque en el escenario demostró ser la mejor y lo que esperamos todos es que tenga un gran año”, comentó.

También habló sobre los nuevos estándares de belleza, como el body positive. “Está muy bonito eso, pero primero hay que enfocarnos en la salud, creo que estamos romantizando muchas situaciones y queriendo hacer lío de cosas en las que a ver, primero pensemos en la salud, en cuidar a tu cuerpo de la manera más saludable, equilibrada, ese es el body positive para mí”.

Lupita Jones consideró que es importante enfocarse en cosas que sean saludables y positivas para dar un gran ejemplo a las nuevas generaciones.

