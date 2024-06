Lupita Jones habla del Miss Universo: “Cada día se pone peor” 

Lupita Jones, expresidenta de Miss Universo México, opinó sobre los cambios que ha tenido el concurso Miss Universo, el cual conoce muy bien, debido a que preparaba a la representante de su país para esta contienda.

Luego de la renuncia de Martha Cristiana de la organización, la ex reina de belleza ha querido hablar sobre este tema, que se ha convertido en uno de los más comentados de esta semana.

En su declaración, Lupita Jones indicó: “Para mi gusto ha perdido pues su sentido original y cada día se pone peor el asunto. No se me antoja regresar a algo así. Si cambiaran las cosas, por supuesto que sí, me encantaría, un evento que verdaderamente está con el afán de enaltecer la imagen de la mujer en el mundo y no convertirlo en un circo mediático, nada más con el afán de sacar dinero”.

Consideró que el objetivo real del Miss Universo se perdió y por eso no le gustaría volver al concurso de belleza.

En la transmisión, se mostró muy serena y convencida de que las circunstancias por las que atraviesa el concurso no son las mejores.

Las declaraciones se dan luego de que Martha Cristiana renunciara a su puesto al frente del ente que prepara a la mexicana para el Miss Universo.

En un mensaje afirmó: “Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero’”.

Además de esto, agregó: “Quiero decir que el señor Rocha Cantú no tiene que ver en esta ecuación por lo siguiente; él es dueño de la franquicia internacional, no puede estar en el micro-management, en la parte micro (del manejo). Está en la parte macro, en la parte mundial, y desafortunadamente su gente no se atreve a decirle la verdad”.

Los cambios en el Miss Universo han buscado la inclusión, pero también se ha generado diferencias, ya que hay quienes consideran que no se da una competencia justa debido a que han variado las condiciones para aceptar a las participantes.

