Cantante Khalid revela su orientación sexual tras ser “exhibido” en redes

El cantante estadounidense Khalid, conocido por sus éxitos como “Location” y “Talk”, declaró públicamente que es gay tras la polémica generada por los comentarios que hizo un colega en redes sociales.

El intérprete, de 26 años, publicó una bandera del orgullo LGBTQ junto a la frase “ahí lo tienen, siguiente tema, por favor“; posteriormente, profundizó sobre su decisión de hablar abiertamente sobre su sexualidad.

“Salí del armario y el mundo sigue girando. Dejemos esto en claro: ¡No me avergüenzo de mi sexualidad! En realidad, ¡no es asunto de nadie! Pero estoy bien conmigo mismo. Los quiero a todos“, escribió en X.

La declaración de Khalid ocurrió horas después de que el artista Hugo D Almonte compartió una serie de mensajes, insinuando haber tenido un mal encuentro con un “cantante gay de R&B”. Agregando que le había ofrecido drogas e intentado incriminarlo falsamente por allanamiento de morada.

Hugo D Almonte afirmó haber guardado silencio durante cinco años y aseguró estar recibiendo amenazas de muerte tras sus declaraciones públicas.

La respuesta a la declaración de Khalid fue mayoritariamente positiva. Muchos fanáticos y celebridades, incluidas otras figuras públicas del ámbito musical, elogiaron su valentía al abordar el tema en lugar de permitir que la filtración se convirtiera en un rumor más.

Los productores MNEK y Amorphous condenaron las publicaciones de Hugo Almonte en términos enérgicos.

“Tu música apenas te permite pagar una porción pequeña en Jack in the Box y estás presionado por exponer a alguien que tiene tres discos de diamante. No están al mismo nivel”, escribió Amorphous en X en referencia a los menos de 750 oyentes mensuales de Almonte.

Por su parte, MNEK calificó el comportamiento de Almonte como el de un “perdedor”.

Ante los comentarios que aseguraban que su orientación sexual era evidente, Khalid respondió con firmeza: “No estaba ocultando nada. Simplemente no es asunto de nadie”.

La comunidad LGBTQ+, en particular, expresó su agradecimiento por la apertura del cantante. “Ver a una figura pública como Khalid hablar de su orientación de manera tan natural es un recordatorio de que todos debemos sentirnos libres de ser quienes somos, sin miedo a la discriminación o el rechazo”, comentó un usuario en redes sociales.

