Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne en concierto

El cantante y exintegrante de One Direction, Zayn Malik, rindió un homenaje a su amigo y excompañero de agrupación Liam Payne, quien falleció el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Luego de acudir a su funeral en Amersham, al oeste de Londres, el pasado 20 de noviembre, Zayn Malik se presentó en concierto este fin de semana en Leeds, Inglaterra.

El concierto transcurrió con normalidad, pero hacia el final del show, Zayn Malik le dedicó unas palabras a Liam Payne como una forma de honrarlo después de su fallecimiento. La pantalla gigante se iluminó con un color de fondo azul y apareció el nombre de Liam, su fecha de nacimiento y fallecimiento. Además, estaba escrito el mensaje “Te amo hermano” y un corazón rojo.

El público cantaba “Stardust” mientras que Zayn y el resto del equipo abandonaba el escenario.

El pasado 20 de noviembre los exintegrantes de la famosa banda que marcó el primer lustro de 2010, One Direction, se reencontraron en el funeral de Liam Payne. Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles y Louis Tomlinson asistieron al las honras fúnebres de su compañero en Londres, casi un mes después de su fallecimiento.

El funeral de Liam Payne se demoró debido a que por la naturaleza de su fallecimiento, las autoridades argentinas debían hacer investigaciones antes de autorizar la repatriación del cuerpo a Londres. Recordemos que Liam Payne falleció tras caer del tercer piso del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires y los trabajadores del lugar reportan que el cantante estaba bajo los efectos de drogas y alcohol y que además estaba causando destrozos en las instalaciones poco antes de caer del tercer piso.

El exámen toxicológico reveló que el cantante, quien padecía de adicciones desde hace varios años y batallaba con su salud mental, tenía múltiples drogas en su organismo. Sin embargo, la causa de la muerte fue un politraumatismo generado por la caída.

Mensaje de Zayn Malik a Liam Payne tras su muerte

Tras conocerse la noticia de la muerte de Liam Payne, Zayn Malik le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Liam, me encontré hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podríamos tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerles por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirte como es debido y decirte que te amaba y respetaba muchísimo. Lo apreciaré todo”.

