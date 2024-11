Modelo acusa a Kanye West de abuso y agresión sexual

La modelo Jenifer An demandó al rapero Kanye West acusándolo de abuso y agresión sexual. Según la denuncia, a la que tuvo acceso el portal Page Six, la joven fue tocada de manera inapropiada y amordazar con fuerza por el ex de Kim Kardashian en 2010 durante la filmación del video “In for the Kill”, de La Roux.

La participación de Kanye West en la canción también incluyó escenas que se rodaron en el Hotel Chelsea. Según la denuncia, el músico había llegado al set acompañado por quien en ese momento era su novia, Selita Ebanks. En el testimonio se indica que el rapero “tomó el control de la producción y del equipo de producción” a pesar de que en el set se encontraba la directora Kinga Burza.

La modelo relató que West hizo que varias modelos, incluida ella, se alinearan en un pasillo y, tras elegirla, mientras ella solo vestía lencería para la escena, la condujo hacia un sofá largo, en la parte trasera de una suite. Había una cámara frente a ellos. El músico habría comenzado a estrangularla con una mano. Luego “le rodeó el cuello con la otra mano y continuó estrangulándola con ambas manos”. También afirma que la asfixió y le corrió el maquillaje.

Más tarde introdujo varios dedos en la garganta de la chica para emular una escena de sexo forzado. La modelo afirmó en su testimonio que durante ese episodio West gritó: “Esto es arte. Soy como Picasso”. Sin embargo, ella comparó su comportamiento con el fetichismo BDSM (sumisión, disciplina y sadomasoquismo, según su sigla en inglés). Luego miró alrededor para buscar a una persona que pudiera intervenir y agregó que, por la dificultad para respirar, sintió que sufrió un desmayo temporal.

An alega que, al salir del set, hizo contacto visual con Ebanks, de 41 años, pero la ex modelo de Victoria’s Secret “volvió bruscamente la cabeza”. Además de esta acusación contra el rapero, la modelo está iniciando acciones legales contra Universal Music Group, la editorial musical que respaldó a West en ese momento, alegando que “no investigaron” el incidente y “no tomaron medidas”.

Por el lado de la denunciante, según analiza Page Six, la demanda busca una “cantidad no especificada de indemnización” por daños y perjuicios y, según la presentación realizada por sus abogados, se cree que West ha violado leyes federales de Nueva York, por estrangulamiento en segundo grado, delito grave por motivos sexuales y agresión.

También Afirma que ha enfrentado un trauma, incluido el sentimiento de “extrema humillación, degradación, victimización, vergüenza y angustia” a lo largo de los años, como resultado de lo que supuestamente sucedió. Además, la modelo concluye que también ha “sufrido y seguirá sufriendo por lesiones físicas, dolor emocional, sufrimiento, molestias, pérdida del disfrute de la vida” y “angustia física” grave.

Según informó el portal, los representantes de Kanye West, de Selita Ebanks y de Universal Music Group, no se han pronunciado al respecto hasta el momento.

Sigue leyendo:

· Kanye West es demandado por su exasistente Lauren Pisciotta de presunto acoso sexual

· Kanye West sorprende al cantar “Everybody” junto a sus hijos durante concierto en China

· Kanye West revela la portada de su nuevo disco “Bully”