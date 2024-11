Daniela Di Giacomo habla de un reciente outfit de Ángela Aguilar

Daniela Di Giacomo, presentadora de televisión y experta en moda, habló del outfit de Ángela Aguilar en los Kids’ Choice Awards México 2024.

La ex reina venezolana de belleza comentó: “Bueno, ya saben todo lo que pasó después de su presentación, pero llegó con este look a la alfombra. No sé, me parece que es una mezcla de muchas cosas, a mi parecer”.

Roberto Hernández la justificó y dijo que la hija de Pepe Aguilar fue así porque se trataba de una gala juvenil.

Ante esto, Daniela DiGiacomo le contestó: “Sí, pero entonces ponte una faldita corta o así”.

Además, comentó: “Es bastante mexicano, que no me molesta, me parece súper chévere, pero creo que está muy cargado, los aretes, las plumas y los colores. No sé, no es lo peor que le he visto a ella, pero tampoco me encanta”.

En El Gordo y la Flaca hablan de Ángela Aguilar

Esta semana, los conductores del show de Univision hablaron de la hija de Pepe Aguilar por el cambio de actitud que ha tenido luego de que se casó con Christian Nodal.

“Mira, Lili, te quiero decir cómo trabaja esto. Al principio, cuando empezó su carrera, Ángela Aguilar tenía una imagen de niña buena, que no se metía en problemas, que era la niña de su papá y todo lo otro. Entonces decían que eso no era bueno para su carrera, pero ahora tiene la imagen opuesta pero yo tampoco sé si es tan buena para su carrera, fue de un extremo al otro”, dijo Raúl de Molina.

Por su parte, Lili Estefan comentó: “Y el público, como que no la quiere dejar tranquila, yo no sé si la palabra es perdonar, pero, ¿cómo tú logras que el público entienda algo que no entienden?”.

