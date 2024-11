Maripily Rivera comparte emotivo momento familiar en redes

Maripily Rivera es una artista entregada a su familia. En varias ocasiones, la actriz puertorriqueña ha mencionado cómo este es uno de los pilares en su vida y una vez más ha quedado demostrado con la publicación de la fiesta de cumpleaños de su padre, Héctor Luis Rivera.

En su cuenta en Instagram, el huracán boricua subió varios videos de la celebración de los 70 años de vida de su progenitor.

En las imágenes, también se vio a su hijo Joe Joe, a quien Maripily también tiene un gran amor.

“Son mis dos amores, los dos amores de mi vida están aquí: mi hijo y mi papá, por fin. Esto es lo más que yo amo”, dijo la ganadora del reality show La Casa de los Famosos 4, para acompañar el video en el que se veía la decoración, que tuvo como temática el gimnasio, ya que es una de las grandes pasiones del señor Héctor.

Maripily Rivera en el cumpleaños de su papá

Los fanáticos de Maripily le dejaron muchos mensajes para hablar de este momento familiar: “Lluvias de bendiciones, salud, dicha y éxitos para tu padre y para y los tuyos, tu hermoso Joe Joe se parece a mi hijo de tierno y noble”, “Muchas bendiciones ahora si con Joe Joe la familia está completa”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Muchas felicidades a tu querido padre, que Dios te lo bendiga y a tu querido hijo Joe”.

La boricua ha estado enfocada en sus proyectos luego de que ganó La Casa de los Famosos 4, aunque también aprovecha para tomarse algunos momentos de descanso junto a los suyos.

Ante la cercanía de la temporada all: stars, que prepara la cadena Telemundo, la artista ha dicho que no entrará a la famosa mansión ubicada en México.

“Sí me hicieron el acercamiento, pero sinceramente yo no estoy preparada para estar encerrada nuevamente, apenas estoy asimilando. No he caído en tiempo porque no he tenido mi tiempo para mí, unas vacaciones, lo que he estado es trabajando desde que gané la casa”, dijo en una reciente entrevista con El Vocero.

Sigue leyendo:

· Andrea Meza llamó “divo” a Guty por rechazar entrar a La Casa de los Famosos All Stars

· Guty Carrera confirma que no entrará a La Casa de los Famosos All Stars

· ¿Alfredo Adame salió de “Los 50” sintiendo un completo rechazo por Leslie Gallardo?