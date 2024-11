¿Por qué Rafael Araneda y su esposa duermen separados?

Rafael Araneda, presentador de Enamorándonos USA, estuvo esta semana como invitado en el programa Despierta América. En el show matutino de Univision, el chileno compartió junto a su esposa Marcela Vacarezza algunos detalles de su relación, entre ellos que no duermen juntos.

Francisca le preguntó a la pareja cuándo fue el momento que decidieron dormir separados y Marcela le respondió: “Cuando tú te das cuenta de que tú no duermes, que no descansas, que andas más irritable porque no descansaste y al lado tienes una persona que ronca toda la noche y que se despierta como que no ha dormido 40 horas, y uno no, sí, ya llega cierta etapa en la vida, después de 25 años de matrimonio que uno dice lo amo, lo adoro, pero si lo quiero seguir amando y adorando, es necesario”.

¿Y cómo es el procedimiento? El conductor chileno dio detalles de cómo es la modalidad para dormir: “En una misma habitación hay dos camas juntas durante el día y en la noche ella llega, levanta todo, y separa la suya de la mía y deja un espacio para hacer así”.

Marcela explicó que luego de que tomaron esta decisión muchas cosas mejoraron.

Mónica Pasqualotto, quien forma parte de Despierta América, dijo que tampoco duerme junto con su esposo porque asegura que ella ronca mucho.

“A mí me mandaron a hacerme un estudio de sueño y cuando me pegaron todos los electrodos y todo, el médico le dijo a mi esposo: ‘Es que usted no tiene problemas para dormir, el problema es ella’. 60 segundos ininterrumpidos de sonido, nos íbamos de vacaciones y él decía que tenía que rentar una habitación porque no podía descansar”, comentó.

Raúl González preguntó cómo es el tema de la intimidad, si duermen separados y Mónica Pasqualotto indicó que eso no solo se hace en el cuarto.

Marcela, por su parte, afirmó: “Anoche me desperté como a las 5 de la mañana y había una luz que me llegaba. Él se desveló”.

Esta realidad parece ser más recurrente de lo que se piensa, según comentó la psicóloga y sexóloga clínica Antonia López.

“Aquí tenemos el ejemplo claro de cómo cada vez nos volvemos más individualistas en la casa, en las relaciones. Cuando uno decide tener una relación de pareja también se compromete a compartir, a prosperar, a ser un poquito más tolerante con el otro”, afirmó.

