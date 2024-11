Jomari Goyso habla del ‘efecto Bárbara Regil’ en los vuelos

Jomari Goyso habló en el programa Despierta América del “efecto Bárbara Regil”, pues aseguró que vio a un hombre algo inquieto en el pasillo y consideró que le molestaba esto.

En el show de entretenimiento, que transmite la cadena Univision, el español habló de este tema y dijo que sí se sintió incómodo por el lugar en el que estaba.

“Yo pensé y dije realmente: ¿Jomari, te molesta ese hombre haciendo eso?, ¿Pero te molesta porque está haciendo algo malo?’, pues no, me molesta porque me molesta”, comentó acerca de cómo se sintió.

Francisca, por su parte, le dijo: “Me extraña que te moleste, pues tú viajando con Jessi te estabas cortando las uñas”.

El conductor afirmó que ese tipo de cosas no le molestan, porque las ve normal.

¿Y qué pasó con Bárbara de Regil?

La artista causó revuelo porque se mostró ejercitándose en un avión, una actividad que muchos consideran debe hacerse en espacios más seguros, pues además, creen que otras personas pueden replicar esto.

La actriz explicó que decidió ejercitarse en pleno vuelo debido a la cantidad de horas que tenía sentada, algo que asegura no puede hacer, ya que se siente incómoda.

Este hecho le causó cientos de críticas en redes sociales, pero Bárbara Regil no se detuvo en eso y por eso les respondió a sus detractores: “A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio. Estuve 38 horas sentada en un vuelo… esos movimientos que ven jajajaja son para evitar trombosis y sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”.

Hace poco, la famosa hizo lo mismo, dando a entender, que poco le importa quienes la señalen.

