De $99 a $45 en Amazon: el mejor accesorio para cuidar a tu perro

¡Una de las mejores partes es la función de tirar golosinas! Mi perro se divierte mucho con eso, y lo mantiene entretenido cuando no estoy en casa. Además, Furbo envía alertas de ladridos e incluso actualizaciones de actividad, así que siempre estoy al tanto de lo que está haciendo. Me siento mucho más conectado con mi perro, y me da tranquilidad saber que puedo ver cómo está en cualquier momento”