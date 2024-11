¿Qué bancos y oficinas de correo estarán abiertas en el Día de Acción de Gracias?

Esta semana te contamos sobre la decisión que tomó Walmart de cara al Día de Acción de Gracias, este 28 de noviembre. Generalmente, es una fecha en la que las oficinas que prestan servicios públicos decretan día libre y retoman sus labores con normalidad el próximo día, que además es Black Friday.

Es cierto que muchas tiendas abrirán sus puertas, quizás con horario especial, y otras prefieren cerrarlas todo el día, de modo que sus empleados disfruten con la familia.

Pero cuando se trata de los bancos y oficinas de correo, es casi seguro que todas las entidades estarán cerradas en el Día de Acción de Gracias, ya que se trata de un feriado federal. La mayoría de bancos, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Capital One, Citibank, PNC Bank, Truist no abrirán sus sucursales.

Sin embargo, los cajeros automáticos, así como la banca en línea permanecerá disponible para los usuarios. Si necesitas extraer dinero en efectivo o hacer transacciones a través de la app de cualquier banco, fácilmente podrás realizarla.

¿Estarán abiertas las oficinas de correo?

¡No! Como es habitual en Thanksgiving, el Servicio Postal de Estados Unidos no entregará correos este 28 de noviembre, reanudando sus operaciones el viernes. Pero ojo, el servicio Priority Mail Express seguirá funcionando.

Asimismo, las empresas que ofrecen el servicio de entrega de paquetes, como UPS y FedEx, también estarán cerradas en la tradicional fecha. No obstante, hay una excepción con FedEx Custom Critical, que es un servicio premium que funciona para envíos urgentes, sensibles y valiosos o peligrosos.

Respecto a las farmacias, algunas cadenas como CVS sí abrirán sus puertas en el Día de Acción de Gracias, pero es recomendable que verifiques el horario de la sucursal más temprana. Lo más normal es que tengan jornadas reducidas, por lo que es preferible que trates de comunicarte primero.

