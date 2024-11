Residente recuerda cuando se quiso suicidar: “pensé en lanzarme del balcón del hotel”

René Pérez ha sido muy abierto con su público a través de su música, con esto se ha permitido hablar de sus momentos más oscuros y de sus demonios más tormentosos. Su historia musical también le ha permitido a sus fans conocer los inicios de su vida, no sólo en la música, sino en este mundo y desde Puerto Rico.

Recientemente, recordando mucho de todo, y en entrevista para el canal de YouTube de Chente Ydrach, el cantante, también conocido como “Residente, contó que durante una gira y durante su paso por México, sintió deseos de suicidarse. Este recuerdo, tan vivo aún en su memoria, generó lágrimas en sus ojos y así mismo también recuerda que la voz y las palabras de su madre lograron evitar una tragedia.

“Es muy difícil decirlo porque ni mis hermanos sabían de esto. Yo estaba en México y estaba pasando por un montón de cosas y en un momento pensé en lanzarme del balcón del hotel. Le llamé a mi madre y juré que, si contestaba, yo no me tiraba. Recuerdo que le dije lo que estaba pensando y ella me calmó de inmediato. Me habló como si supiera desde antes lo que iba a pasar”, dijo el ex vocalista de Calle 13 según destacó Mezcal TV.

Para finalizar, según Mezcalent, el cantante señaló que gracias a que pudo superar este episodio comenzó a escribir el tema “René”, el cual se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera por narrar su vida desde que era pequeño.

