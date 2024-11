Restaurantes deberán quitar ya comedores exteriores o enfrentarán penalidades en NYC

Luego de la pandemia del COVID-19, miles de restaurantes de la Gran Manzana lograron mantenerse a flote gracias al programa de comedores al aire libre que aprobó la Ciudad, y aunque la iniciativa se extendió de manera permanente, la nueva norma autoriza a aquellos negocios que tienen mesas afuera en las calles con licencia a operar sin inconvenientes solo hasta este viernes en la noche. Si no levantan las infraestructuras, los negocios enfrentarán serias sanciones y penalidades.

Ese fue el mensaje que envió el Departamento de Transporte, tras advertir que el día después de Acción de Gracias termina la temporada de permiso de operaciones de mesas al aire libre, que se reanudará el 1 de abril. A las 12 de la noche del viernes 29 de noviembre vence el último llamado para evitarse sanciones.

“Los neoyorquinos vinieron a disfrutar de las comidas al aire libre durante la pandemia y Dining Out NYC lo ha convertido en una parte permanente y vibrante de nuestras calles. Pero a medida que la temporada de comidas al aire libre en nuestras calles llega a su fin el 29 de noviembre, insto a todos los negocios a que actúen ahora y eliminen sus instalaciones para evitar costosas infracciones”, aseguró el comisionado del Departamento de Transporte, Ydanis Rodríguez.

El funcionario de la Administración Adams explicó que los negocios que no cumplan con la fecha límite para levantar las cabinas de las vías enfrentarán infracciones de hasta $1,000. Sin embargo recalcó que los establecimientos de comidas al aire libre en las aceras que cumplan con las pautas del programa pueden continuar operando durante todo el año, tal y como lo ordena la ley.

Rodríguez agregó que el llamado programa Dining Out NYC de comidas al aire libre, el más grande del país, operará nuevamente en el 2025 entre el 1 de abril hasta el 29 de noviembre.

Y como una manera de echarle la mano a los dueños de restaurantes que tengan que remover las mesas de las calles, el Departamento de Transporte afirmó que tiene planes disponibles para que almacenen las estructuras.

“Para ayudar a que sea lo más fácil posible para los restaurantes participar en las cenas al aire libre el próximo año, el NYC DOT ha creado Dining Out NYC Marketplace, que presenta productos y empresas que ofrecen soluciones de almacenamiento, instalación, remoción y alquiler. El mercado es un recurso opcional para los restaurantes”, dijo el DOT.

En total hasta ahora la agencia de Transporte, encargada de emitir los permisos para que los restaurantes operen en las calles con mesas en esos espacios, han recibido solicitudes de licencia por parte de 2,994 restaurantes, lo que es más del doble de la cantidad de negocios participantes del programa anterior al COVID.

“Las solicitudes para Dining Out NYC permanecen abiertas durante todo el año, lo que permite a los restaurantes prepararse para la próxima temporada de cenas en la calle. El sitio web de Dining Out NYC presenta un menú de configuración con opciones de diseño y acceso al mercado para comprar o alquilar materiales para cenas al aire libre”, agregó el DOT. “Para obtener más información y solicitar Dining Out NYC, visite nyc.gov/DiningOut“.

En la primavera pasada, un total de 60 locales se ahorraron miles de dólares instalando estructuras exteriores sin pagar un solo peso por módulos ni sillas ni mesas en las vías, promovido por la congresista del condado de Queens, Grace Meng en el que se destinaron $2 millones de dólares.

“Los restaurantes son cruciales para Queens. Como muchas otras pequeñas empresas, ayudan a impulsar la economía, crean empleos y atraen inversiones a nuestras comunidades. Desde Main Street hasta Metropolitan Avenue pasando por la Northern Boulevard, Queens se caracteriza por tener la mejor comida en la ciudad y en el planeta y debemos darles las herramientas que necesiten para que sean más exitosos”, aseguró la líder política de Queens, al referirse al programa . “Estas estructuras gratuitas para comer afuera ayudarán a que docenas de restaurantes en nuestro condado crezcan y prosperen, al tiempo que permitirán que el público continúe disfrutando de comidas al aire libre. Como hija de trabajadores de restaurantes sé lo vital que son estos negocios”.

Datos