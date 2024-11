Desfile de Macy’s: horario y dónde ver por TV el show del Día de Acción de Gracias

Este 28 de noviembre, los estadounidenses disfrutan de una de las mejores atracciones del año: el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que marca el inicio de las festividades en el país. Desde el centro de la Ciudad de Nueva York, el evento arriba a 98° edición.

El espectáculo arranca al oeste de Central Park, en 77th Street, junto al Museo de Historia Natural. Luego baja por la 6th Avenue, en dirección oeste sur, hasta llegar a Herald Square, en 34th Street, que es donde se encuentran los grandes almacenes de Macy’s.

Horario y dónde ver por TV el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

Hora: 8:30 AM (ET) – 7:30 AM (CT) – 6:30 AM (MT) y 5:30 AM (PT)

8:30 AM (ET) – 7:30 AM (CT) – 6:30 AM (MT) y 5:30 AM (PT) Canal de transmisión: NBC (en inglés) y Telemundo (en español) – App de Telemundo

NBC (en inglés) y Telemundo (en español) – App de Telemundo Transmisión vía streaming: Peacock

Se espera que el evento dure un total de tres horas y será retransmitido por NBC, a las 2:00 PM (ET).

Para su 98ª edición, el desfile de Macy’s contará con:

17 globos gigantes

15 globos históricos y de novedades

27 carrozas temáticas

Más de 700 payasos

11 bandas musicales

10 grupos de actuación

Además, habrá cantantes de la talla de Jennifer Hudson, Kylie Minogue, Billy Porter, Loud Luxury, Bishop Briggs, Chlöe, Dan + Shay, Idina Menzel, T-Pain, Rachel Platten, Lea Salonga, The Temptations, y el colombiano Sebastián Yatra, entre otros.

También se presentarán musicales de Broadway, como Death Becomes Her, Hell’s Kitchen, y The Outsiders, junto con Radio City Rockettes. Todo esto enmarcado en la llegada de Santa Claus, otra de las figuras más emblemáticas del desfile.