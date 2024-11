Fundador de Facebook se reunió con Trump en Mar-a-Lago

Donald Trump se reunió para cenar con el presidente de Meta, Mark Zuckerberg en el resort de Mar-a-Lago en Florida, después de varios años de tensiones, tras ser vetado de la red social.

Los diarios The New York Times y The New York Post publicaron que Stephen Miller, quien ha sido designado subdirector de gabinete por Trump, dijo que Zuckerberg quiere apoyar los planes económicos de Trump.

Meta censuró opiniones conservadoras

El presidente electo acusó en repetidas ocasiones a Meta de censurar injustamente sus opiniones y las de otras voces conservadoras en sus plataformas. Mientras, que el fundador de Facebook trató con el tiempo de cambiar su percepción sobre la derecha.

“Mark tiene sus propios intereses, su propia empresa y su propia agenda”, dijo Miller en una entrevista en Fox News sobre la reunión. “Pero ha dejado en claro que quiere apoyar la renovación nacional de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump”.

Un portavoz de Meta confirmó que Zuckerberg y Trump cenaron con otros miembros de su equipo para hablar sobre la administración entrante. Durante la cena, Zuckerberg felicitó a Trump por su victoria en las elecciones, publicaron los mismos diarios.

Cambio su postura tras el primer atentado de Trump

Cabe destacar que durante la campaña de 2024 a la presidencia de EE.UU., Zuckerberg no apoyó a ningún candidato. Pero, el CEO de Meta cambió su postura hacia Trump, cuando tuvo el primer atentado en su contra, según New York Times el empresario le envió sus buenos deseos y aseguró estar “rezando”.

Trump fue expulsado de Facebook tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. La empresa restableció su cuenta a principios de 2023.

Trump siempre criticó a Zuckerberg

En julio de este año, Trump publicó un mensaje en Truth Social, en el que amenazaba con enviar a prisión a los estafadores electorales, en parte citando un apodo que usaba para el CEO de Meta. “¡ZUCKERBUCKS, tengan cuidado!”.

Zuckerberg también se quejó de que altos funcionarios de la administración Biden presionaron a Facebook para que “censurara” algunos contenidos sobre la COVID-19 durante la pandemia, recordó The Associated Press.

