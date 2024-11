Edwin Torres, “el detective de la diabetes” que lucha para que latinos vivan más saludable en NY

La diabetes en la Gran Manzana sigue creciendo a pasos agigantados, atacando de manera alarmante a latinos de todas las edades, que forman parte del 12% de neoyorquinos con ese diagnóstico. Y justo este noviembre, en el Mes Nacional de la Diabetes, que busca concientizar a más personas sobre la manera de prevenir la enfermedad o aprender a vivir mejor con esa condición, desde el Alto Manhattan y El Bronx, el doctor hispano Edwin Torres, hace un llamado a la comunidad latina a que se eduque sobre ese mal, que cada vez ataca a más hispanos en la Gran Manzana

El médico de origen dominicano, quien en palabras de varios de sus pacientes se ha convertido en todo un “súper héroe” de la salud, ha atendido a más de 10,000 pacientes, 99% de ellos latinos, en nueve años de ejercicio profesional, y sigue advirtiendo que, sin importar la edad que se tenga, el reto de los hispanos que viven en la Gran Manzana es estar lo más saludable posible.

“La diabetes es algo serio. Cada vez más vemos a más gente joven con diabetes, porque muchos tienen ese sentimiento de invencibilidad, pero es tan preocupante la situación, que antes la Asociación Americana de la Diabetes pedía hacer exámenes relacionados a los 45 años para diagnosticarla y ahora se diagnostica a edad más temprana, a los 35 años”, asegura el doctor Torres, uno de los líderes de los programas de lucha contra la diabetes del Hospital Montefiore, quien actualmente hace seguimiento a unos 2,000 a 3,000 pacientes en cuatro clínicas comunitarias y centros médicos como el Pabellón Hispano, en El Bronx.

“Tenemos que educar más a nuestra gente latina sobre la diabetes. Hay una realidad y es que hoy en Nueva York el 12% de la población tiene diabetes tipo 2, muchos de ellos hispanos”, dice el experto en problemas de azúcar. “Y no es que el aire sea diferente en una parte y en otra en la ciudad, pero es alarmante ver que hay partes de El Bronx, donde la prevalencia de diabetes es del 25%, y en zonas como Tribeca, en Manhattan, es del 5%. Nuestros niños desde muy pequeños están comiendo demasiado dulce y no hacen suficiente actividad física porque están solo jugando Nintendo. Eso tiene que cambiar”.

Y es las cifras recopiladas por autoridades de salud neoyorquinas, señalan que el aumento de la diabetes en jóvenes y adultos, mayormente en El Bronx, donde buena parte de la población es latina, se ha disparado en niveles superiores al 50% en las últimas décadas.

El promedio de casos de diabetes en ese condado está por encima del total de la ciudad, superando el 15%, y doblando en 50% a condados como Manhattan. Asimismo, 16% de hispanos son diagnosticados con diabetes, lo que los pone como la comunidad que lidera “el club de la diabetes” en NYC: 50% arriba de los blancos neoyorquinos, que tienen índices del 8%.

“Por eso es que en Montefiore durante este Mes de la Diabetes, hemos estado tratando de educar a nuestra comunidad que abarca en todo el sistema de Montefiore. La meta es ayudar a nuestra gente, no nada más a quienes ya tienen diabetes sino a quienes no la tienen y a las familias, a entenderla”, comenta el médico. “También queremos mostrarle a la gente que existen diferentes recursos con los que cuenta el hospital, porque estamos haciendo bastante y tratamos de llevar eso a la superficie para que la comunidad se eduque. Este mes completico está lleno de actividades físicas, talleres sobre cómo comer saludable, temas generales sobre la diabetes y consejos muy útiles sobre el mal“.

Otra de las alarmas relacionadas con la diabetes es el aumento creciente que ha tenido la tasa de mortalidad de ese mal, que está por encima del 18,1%. En 2022 en Nueva York un total de 4,788 pacientes perdieron la vida por causas relacionadas con la diabetes, siendo el tercer estado del país con mayor registro de muertes, solo precedido por California y Florida. La meta de las autoridades de salud municipales es lograr al menos una reducción del 5% en los casos de diabetes para los próximos años y que todos los pacientes que padecen la enfermedad sepan su diagnóstico, pues se estima que un 4.6% de neoyorquinos viven con diabetes sin saberlo.

El Pabellón Hispano atiende a miles de hispanos con diabetes. Foto Edwin Martinez.

“Hay diferentes factores que inciden en el desarrollo de la diabetes. Hay que entender el historial familiar, si ves a tu papá o a tu tío con diabetes, es importante chequearte y prevenirlo a edad temprana. Lo que queremos es ayudar a la gente a vivir mejor, a vivir lo más saludable posible”, manifiesta el médico, quien llegó a la Gran Manzana desde Santo Domingo cuando tenía 12 años. “Lo más triste es ver que a una persona le de un derrame o un ataque, que pudo prevenirse, porque no nomás afecta al paciente sino a toda la familia. Hay factores genéticos que no podemos pasar por alto. Algunos se ganan la lotería de los genes pero otros no”.

Y sobre la labor que ha venido desempeñando y lo popular que se ha vuelto su nombre en vecindarios de El Bronx y del norte de Manhattan, el doctor afirma que actúa como un investigador, analizando hasta los más mínimos detalles para poder ayudar a crear planes de acción que han cambiado vidas entre sus pacientes.

“Cuando pasa algo en la calle, los policías son los que están adelante, pero después viene el detective a mirar analizar más los hechos, y eso soy yo, un detective de la diabetes, porque lo que hago es que me enfoco en ver que está pasando con cada paciente. Por eso veo solo a unos 12 por día, en vez de los 30 pacientes diarios que ve un doctor primario”, dice Torres, quien afirma tener archivos completos de historias que le llenan de gozo el corazón.

“Aquí en esta clínica tuve un paciente de 20 añitos que un día llegó sintiéndose derrotado. pesaba 350 libras, tenía el autoestima bajo, y empezamos un trabajo con medicamentos que no solo tratan la diabetes sino que al mismo tiempo sirven para adelgazar y perdió 140 libras. Hoy tiene 210 libras y es una persona totalmente diferente. Está trabajando, tiene una novia, tiene una vida. Le devolvimos la vida para atrás y eso me llena de alegría”, asegura el experto en diabetes.

“Uno se siente muy bien con eso, porque yo no quiero que nadie pase lo que pasé con mi abuela, que tuvo un derrame y luego sufrió un par de años antes de fallecer. Cuando la acompañaba a las citas, le servía de traductor, pero entendí que si uno le habla a los pacientes en su idioma es mejor y por eso decidí volverme doctor”, comenta el dominicano. “Le estoy cumpliendo una promesa a la abuela mía entre mi propia comunidad y la voz se corre. A muchos que están mal les dicen que se vea con Torres porque los va a ayudar con el azúcar y eso hago”.

El doctor Edwin Torres asegura además que su historia es la de muchos latinos que llegan a la Gran Manzana con la ilusión de tener un futuro mejor, y habiendo peleado contra la pobreza, siente que su testimonio sirve además para motivar a nuevas generaciones a entender que el límite no es ni siquiera el cielo.

“Yo llegué a este país con el sueño de echar pa’ lante. Yo como dominicano jugaba béisbol y quería ser pelotero pero me di cuenta que con el lápiz, si me enfocaba en los estudios, me iba a ir mejor y el futuro era un poco más certero y me interesé en medicina. Hay que soñar y seguir los sueños pero con mucho trabajo y disciplina”, comenta el especialista en salud.

“Si cuando yo estaba estudiando en la escuela Brandeis de la 84 con Columbus me hubieran dicho que me iba a graduar de la universidad, y que iba a tener un doctorado y tres maestrías, les diría que están locos, peor lo logré”, agregó el “detective de la diabetes”, quien defiende a capa y espada el estudio como manera de romper ciclos d pobreza y tener vidas más exitosas. “Entonces, si alguien quiere ser astronauta, presidente, doctor o cantante como Karol G, trabajen por eso, prepárense, estudien, y no se dejen llevar de gente que dice que no vas a poder, porque la mayoría de veces eso refleja lo que ellos no pudieron hacer. Hablen con quien ya lo hizo”.

Torres, quien hizo su doctorado sobre el efecto de la falta de vivienda y la diabetes, donde reafirmó que el estrés crónico dispara los niveles de azúcar, recalcó a la comunidad latina que urge tener mayor conciencia y educación sobre la diabetes, no solo para poder seguir una hoja de ruta clara sino también para no caer en manos de tramposos que venden falsas promesas de cura, que no existen.

“Como casi un coach de vida en el que uno se convierte al poder tener una relación la vida entera con mis pacientes, les digo que la diabetes es una enfermedad crónica, que no se cura. Es importante buscar información con sus médicos, o con la Asociación Americana de la Diabetes porque por ahí hay muchos tipos de medicamentos que prometen milagros, y eso no existe”, afirma el luchador contra la diabetes.

“La meta que debemos ponernos es que, independientemente de en qué etapa de tu vida estés, si estás casado o soltero, si te vas a retirar o si estás en la universidad, si eres joven o si estás con los nietos, estés lo más saludable posible. Se puede vivir bien, pero hay que tratarse, hay que mejorar los hábitos alimenticios y hay que hacer actividad física. Sí se puede”, concluyó el jefe del programa de diabetes del Hospital Montefiore de El Bronx.

Datos