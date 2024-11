Carolina Sandoval dijo que antes de hablar de su divorcio María Celeste Arrarás la orientó

Carolina Sandoval se encuentra en un momento de gran complejidad emocional tras su separación de Nick Hernández, un hecho que ha suscitado un sinfín de reacciones tanto en su círculo cercano como en el público que la sigue. En este contexto, los amigos verdaderos y sus consejos juegan un papel determinante, ofreciendo el apoyo necesario para transitar por este doloroso proceso.

La venezolana ha manifestado su deseo de no convertir su experiencia personal en un espectáculo mediático. Sin embargo, sintió la necesidad de compartir su verdad con aquellos que han sido testigos de su trayectoria y que han estado junto a ella en momentos significativos de su vida.

En el programa ‘Siéntese quien pueda’, Carolina reveló que recibió orientación de María Celeste Arrarás, una amiga de años que ha estado a su lado tanto en las alegrías como en las adversidades. Las palabras y consejos no solo han sido reconfortantes, sino que se han convertido en un pilar fundamental para la venezolana en estos tiempos complejos. La amistad entre ambas mujeres destaca la importancia de contar con un sistema de apoyo sólido durante las crisis personales.

“La persona que me asesoró en cada letra que dije el día de ayer frente a las cámaras de Siéntese quien pueda, es nada más y nada menos, que María Celeste Arrarás. Me dijo que no permitiría, que no aplaudiría ninguna cosa que no saliera de mí como una dama, y cada punto y cada letra, fue supervisada por María Celeste Arrarás a quien le agradezco su lealtad, amistad y cariño para con mi familia y para mí, porque lo ha vivido todo”, dijo en el programa que transmite Univision.

La situación de Carolina Sandoval no solo refleja el dolor de una separación, sino también la relevancia de las relaciones humanas en momentos difíciles. La sinceridad en la comunicación y el apoyo incondicional de amistades como las de Arrarás son recursos esenciales que pueden ayudar a superar los desafíos emocionales que la vida presenta.

