Nick Hernández dice que Carolina Sandoval paga un apartamento en Madrid que no usa

La presentadora venezolana Carolina Sandoval está terminando el 2024 en medio de una batalla tras su separación de Nick Hernández. Hace pocos días se dijo que el contador ha solicitado el divorcio a la presentadora, y esto ha traído consigo diversas declaraciones de ambas partes.

Recientemente Hernández hizo un largo en vivo de Instagram, en el cual habló sobre la verdadera razón por la que decidieron casarse, también habló sobre las decisiones que ha tomado Sandoval en los últimos años y que han sido clave durante el proceso de separación.

Al parecer, la marca de fajas de Sandoval tuvo un repunte gracias a las redes sociales y eso le dio muchas ganancia y, claro, mucho trabajo administrativo del cual la venezolana no se hizo cargo. Él da a entender que tenía que encargarse de todo e incluso habló sobre los gastos innecesario que hace, según él.

Hay que recordar que desde el año pasado Sandoval comenzó a viajar con frecuencia a Madrid, España, supuestamente por compromisos laborales. Durante su en vivo, Hernández dijo: “Se le ocurrió alquilar un apartamento en Madrid de €2,400 euros mensuales“.

Lo que critica Hernández es que paga mucho dinero por una propiedad que “permanece vacío durante ocho meses del año y solamente sirve para guardar sus abrigos de invierno. Tener un apartamento de esa magnitud en Madrid, en donde no se vive allí, es una locura“, dice.

Los gastos excesivos también han hecho que queden muy justos para pagar la hipoteca de la casa en Miami, Florida, a la que se mudaron en 2022. Es por eso que tuvieron que poner en venta el lugar, y ahora se están enfrentando a la falta de interesados. Han tenido que rebajar el precio de la casa a $1.35 millones de dólares.

Hernández explicó: “El presupuesto que era para pagar la casa está en el gasto del colegio que no necesitamos, de carros que no necesitamos, de apartamento que no necesitamos”. También dio a entender que este problema financiero hizo que Sandoval comenzara a culparlo.

