Jennifer López se sincera sobre los estereotipos latinos en Hollywood

La actriz, cantante y empresaria Jennifer López habló sobre su lucha para romper con los estereotipos hacia las actrices latinas en Hollywood. En una entrevista para el podcast Variety Awards Circuit, dijo que como actriz y productora tuvo el objetivo de romper el molde que encasilla a las mujeres latinas en determinados papeles en Hollywood.

“Ese siempre fue mi objetivo como actriz, y como productora, romper el molde de solo interpretar a la latina, solo la empleada doméstica, la ama de casa, la persona que trabajaba en la tienda fuera o cualquiera de esos tipos de estereotipos. Y romperlos para también ser las protagonistas de las películas”, dijo la también productora de películas como ‘Atlas’ y ‘Marry Me’.

La artista explicó que cuando comenzó en la actuación no había muchas opciones de papeles para latinas. JLo se cuestionó el motivo por el que no podía audicionar para roles protagónicos o papeles importantes.

Jennifer López cuestionó los estereotipos hacia los latinos en Hollywood. Crédito: Scott A Garfitt | AP

“Audicionaba para partes con acentos y estereotipos. Y pensaba: ‘¿Por qué no puedo simplemente interpretar a la protagonista romántica? ¿Por qué no puedo ser la chica de al lado?’. Esa creencia, esa convicción de que pertenecía, fue lo que me ayudó a romper esos moldes”, dijo la cantante para el podcast.

Los primeros papeles de Jennifer López entraban en este estereotipo. Su primera película importante fue en 1986 cuando participó en ‘My Family’, la historia de una familia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, su salto a la fama ocurrió cuando obtuvo el rol protagónico para el biopic ‘Selena’, basada en la vida de la cantante mexicanoestadounidense Selena Quintanilla quien fue asesinada por su asistente en 1995.

Jennifer López se ha convertido en una de las artistas más importantes y multifacéticas de la industria a pesar de los obstáculos e inseguridades. “Cuando vienes de no tener mucho y creciste en los barrios donde nosotros crecimos, piensas que no perteneces a ciertos lugares o que no deberías estar en ciertos espacios. Llega un punto en el que es tu responsabilidad reemplazar esa voz por tu propia voz fuerte. Una que diga: ‘Puedo hacer esto. Pertenezco a aquí. Soy lo suficientemente buena. Estoy haciendo lo correcto. Trabajo duro. Tengo talento’”.

Este 2024 Jennifer López estrenó la película Unstoppable, la historia del luchador Anthony Robles quien -con una sola pierna- ganó el campeonato nacional en 2011. Jennifer López interpreta a la madre de Robles y también es productora de la cinta junto con su expareja Ben Affleck y Matt Damon.

JLo dijo en el podcast que se sintió identificada con la historia de Judy y sus luchas

“Realmente me identifiqué con ella. Realmente entendí de dónde venía. En cuanto a las luchas que había pasado, entendí la crianza que tuvieron. Ella es una gran madre. Aún encontrando su camino hacia sí misma más tarde en la vida, ¿verdad? Porque se vio obligada a ser adulta demasiado pronto”, dijo la actriz y empresaria.

