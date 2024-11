Jennifer López sería descrita por los solteros de Hollywood como alguien “tóxica”

El reciente divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck, así como los 3 matrimonios anteriores de la cantante de 55 años con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony, habrían comenzado a afectar a la también actriz respecto a sus futuras relaciones.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana a la intérprete de “On The Floor”, al medio RadarOnline, los solteros de Hollywood estarían evitando o tratando de “huir” de la nacida en El Bronx debido a sus romances que, si bien no han sido fugaces, se han visto envueltos en la polémica.

De igual manera, la conocida reputación de “diva” de la también empresaria habría la “perspectiva” que tienen diversas personalidades respecto a la artista de origen latino.

Ella ha dejado en claro que, si quieres salir con ella, más vale que estés dispuesto a tratarla como a una reina y a lidiar con una maleta llena de drama” Fuente cercana a Jennifer López

Jennifer López fue captada junto a su hija Emme en un centro comercial en Los Ángeles. Crédito: Grosby Group

Jennifer López es consciente de su situación

Según lo mencionado por la misma fuente, la acción de diversos hombres de evitar cualquier tipo de interacción romántica con la intérprete de “Selena”, habría hecho que López “adoptara” un mecanismo de autodefensa respecto a que no quiere tener citas debido a que se encuentra lidiando con su divorcio.

Jennifer puede decir que necesita tiempo lejos de los hombres, pero eso es claramente un mecanismo de autodefensa porque la realidad es que cada hombre que la ve venir ahora corre en la otra dirección” Fuente cercana a Jennifer López

Aunado a lo anterior, el mismo insider reveló que JLo es consciente de la visión que tienen los hombres de ella, por lo que buscaría cambiar esa “narrativa” que cada vez menos personas logran concebir: “Ella es consciente de lo que está pasando, pero está intentando controlar la narrativa para que parezca que ella es la víctima, algo que cada vez resulta más difícil de aceptar para cualquiera”.

Respecto a su ex marido, una fuente cercana al artista de 52 años reveló, de manera reciente al medio Daily Mail, que estaría dispuesto a volver a salir con otras mujeres bajo una única condición: que sea una persona sobria o en recuperación.

Ben Affleck ha sido captado en un par de ocasiones junto a Jennifer López en medio de su divorcio. Crédito: Grosby Group

De acuerdo con lo difundido, los últimos dos años han sido “demasiado difíciles” debido a su turbulenta relación con la artista latina. Aunado a lo anterior, la empresa de bebidas alcohólicas de López, Delola, habría sido otro factor que perjudicó su matrimonio debido a que el también productor estadounidense veía la acción de Jennifer como una especie de “traición” debido a su condición de recuperación.

