Jennifer López se disculpa en vivo con un seguidor por cancelar su gira 

A más de 4 meses de la cancelación de la gira de Jennifer López, la cual tenía como propósito relanzar su disco “This Is Me… Now” tras las críticas y señalamientos que recibió, la cantante de 55 años habló por primera vez sobre dicho suceso mencionando que la razón principal para tomar esa decisión se debía al momento que vivía.

Durante su más reciente participación en The Graham Norton Show, la cantante fue interrogada sobre dicha cancelación, a lo que la intérprete de “On The Floor” señaló que era la primera vez que hacía algo así.

Decidí tomarme el verano libre y estar en casa con los chicos, creo que es lo mejor que pude hacer, esa no soy yo, hacer algo así, por eso, siempre que se da la oportunidad aprovecho para pedir disculpas a mis fans, por cancelar dicha gira” Jennifer López – Cantante

Jennifer López se disculpa en pleno show con uno de sus fans

En su misma declaración, la también actriz de origen latino mencionó que tras el anuncio se encontró con un fanático, quien le dijo que había comprado un boleto para verla, por lo que López le pidió una disculpa, la cual fue aceptada por su seguidor.

De hecho, y estoy es muy emotivo para mí, saliendo del hotel un fan me dijo: ‘oh, tenía tickets para ir a verte’, y le dije que lo sentía, a lo que él me contestó: ‘no digas lo siento, te amamos’” Jennifer López – Cantante

De manera sorpresiva, y al finalizar su declaración, un asistente al show levantó la mano en pleno show mencionando que fue él con quien se encontró hace meses.

Ante esto, y sin dudarlo ni un segundo, la también empresaria se levantó de su asiento y corrió a abrazar a su seguidor, a quien le volvió a pedir una disculpa por cancelar su gira, a lo que el hombre le mencionó que entendía la situación.

Tras la reacción de los otros actores invitados y del mismo público, López volvió a su lugar y mencionar que estaba a punto de llorar por dicha situación: “Estoy tratando de contenerme”.

Incluso, la actriz Kate Winslet, quien también se encontraba en el show como invitada, le acercó un pañuelo a la nacida en El Bronx con la intención de hacerla sentir un poco mejor. Finalmente, JLo remató dicho momento al mencionar que amaba a sus fans.

Previo a la reciente declaración de Jennifer López, una fuente cercana a la estrella latina reveló al medio Daily Mail que la cantante se encuentra planeando su regreso a la escena artística tras el “mal” año que vivió por su separación con Ben Affleck y la mala recepción de su álbum.

De acuerdo con lo mencionado por el insider, López buscaría, primeramente, impulsar su actuación en la cinta “Unstoppable” con la intención de obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Aunado a lo anterior, la actriz estaría planeando su nueva gira en donde incluirá todos sus grandes éxitos en una gira llena de “glamour”.

