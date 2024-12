Muerte de Silvia Pinal hizo pensar a Eugenio Derbez cómo le gustaría su funeral

Al igual que muchas celebridades, Eugenio Derbez fue uno de lo que lamentó profundamente el fallecimiento de Silvia Pinal, quien perdió la vida a los 93 años hace unos días tras permanecer varios días hospitalizada. En ese sentido, el comediante reveló que esta situación lo dejó pensando en cómo le gustaría que sus familiares y amigos lo recuerden cuando muera.

Durante una entrevista con la prensa para el canal de YouTube Delarosa TV, el actor señaló que, aunque sabe que sería un momento muy difícil para sus seres queridos, espera que su funeral esté lleno de risas y del buen sentido del humor que a él lo caracteriza.

“He estado pensando en hacerme un pre-funeral, ya se me ocurrirá algo, van a ver. Que cuenten chistes en mi velorio, que sea una fiesta, que se celebre y que no haya lágrimas, además de que pongan una foto mía bien arregladito y peinadito. Eso es lo que me gustaría que mi familia hiciera cuando me muera”, dijo Eugenio.

Respecto al tema del fallecimiento de Silvia Pinal, Eugenio Derbez comentó que le dio mucha tristeza darse cuenta de que cuando la diva estaba hospitalizada muy poca gente se acercó a ella y a su familia, pero cuando falleció, decenas de personas se hicieron presentes.

“Justamente he estado pensando en eso y dije: Qué triste que unos días antes todos la veían en las redes sociales y decían, ‘ay, anda delicada’, y nadie se acercó en vida a ella”, explicó.

“Una vez que se muere, México entero se vuelca a ir despedirla cuando ya no se enteró. Entonces, se me hace un poquito injusto. Creo que siempre hay que celebrar en vida a las personas y no en el funeral, donde el que murió ya no se entera de lo que están haciendo”, agregó.

Para Finalizar, Derbez dijo que cerrará este 2024 grabando la nueva temporada de su serie “Acapulco”, para después tomarse un merecido descanso luego de un año de mucho trabajo.

