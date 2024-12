Amenaza de aranceles de Trump impactará la economía y los costos en Centroamérica

El presidente electo Donald Trump ha dicho que impondrá aranceles a las mercancías que entran en Estados Unidos, lo cual supondrían “un impacto económico muy fuerte” en Centroamérica y elevarían los precios en la región, dijo a EFE el analista hondureño Graco Pérez.

“De producirse esa imposición de aranceles, se tendría un impacto económico muy fuerte”, subrayó Pérez, quien cree que la medida podría provocar además una “renegociación” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).

Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, desató el caos el 25 de noviembre al anunciar en Truth Social que impondrá un arancel del 25 % a México y Canadá por el flujo de droga e inmigración ilegal que llega al país. Además, planteó otro del 10 % adicional a China por el tráfico de fentanilo.

Afectarán negativamente a Centroamérica

EE.UU. es el país al que México envía el 80 % de sus exportaciones, en su mayoría componentes de automóviles, vehículos ligeros, camiones, procesadores de datos y tractores, según la Secretaría de Economía de México.

El temor en Canadá es que incluso unos aranceles del 10 % costarían a la economía canadiense alrededor de un 1 % de su PIB, mientras que un recargo del 25 % sumiría al país en una profunda recesión.

El analista hondureño insistió en que estos aranceles afectarían negativamente la economía de Centroamérica y elevarían los precios en la región, ya que muchos de los productos que se consumen provienen de ese país.

Ante ello, advirtió que los países centroamericanos podrían optar por importar más productos chinos, que generalmente tienen “un costo más bajo, pero no son de la mejor calidad”.

EE.UU. principal fuente de importaciones de Centroamérica

Estados Unidos es la principal fuente de importaciones de Centroamérica, con un total de 31,531,1 millones de dólares en 2023, seguido de China (15.917,1 millones de dólares) y México (8.069,6 millones de dólares), según el Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica.

El aumento de los precios “encarecería el costo de vida” en los países centroamericanos que no producen los bienes que consumen, agregó Pérez, quien calificó la medida de Trump como “un tema geopolítico” en el que Estados Unidos busca “frenar el avance de China, el crecimiento chino y su presencia en la región”.

Centroamérica debe “apostarle a capitales de Estados Unidos, a empresas estadounidenses, europeas, japonesas, coreanas, que no representan una amenaza para EE.UU. y mantener el comercio de una forma fluida”, añadió.

Relación comercial Honduras China

En el caso de Honduras, el experto instó al Gobierno a “no firmar” un tratado de libre comercio con China, país con el que estableció relaciones diplomáticas el 26 de marzo de 2023, tras oficializar la ruptura de las que mantenía con Taiwán desde 1941.

“Honduras, que todavía no tiene firmado el tratado de libre comercio con China, no debería firmarlo, para no ser sujeto de cualquier represalia por parte del Gobierno de Estados Unidos”, enfatizó Pérez.

