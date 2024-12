One Direction planeaba un show de reencuentro antes de la muerte de Liam Payne

Los exintegrantes de la agrupación británica One Direction tenían planeado reunirse antes del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de la boyband.

Una fuente cercana a la banda, que está separada desde 2016, dijo a US Weekly que Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne planeaban hacer un último espectáculo juntos como una forma de reencuentro.

“Habían estado en conversaciones para hacer un último espectáculo de reunión“, informaron en el medio citado.

La fuente consultada señaló que la muerte de Liam Payne fue un llamado de atención para el resto de los exintegrantes, ya que no tenían una amistad cercana.

“La muerte de Liam fue una llamada de atención para todos ellos. Antes, se mantenían en contacto esporádicamente, pero no tenían una amistad cercana en absoluto”, añadió.

Asimismo señaló que el fallecimiento del cantante de 31 años, los exOne Direction se están cuidando mutuamente. “Todos siguen de luto, pero se están cuidando mutuamente y se sienten más unidos que en años… Eso los ha vuelto a unir”, dijo la fuente.

El insider comentó además que los ex integrantes de One Direction han pensado en rendirle homenaje a Liam Payne, aunque por el luto no han podido pensar con más detalle en el proyecto.

“A los chicos les encantaría rendirle homenaje a Liam. Están todos tan devastados en este momento que ni siquiera pueden pensar en eso como un proyecto legítimo, pero se ha hablado de ello”, aseguró la fuente.

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre en un hotel en Buenos Aires, Argentina, luego de caer del tercer piso del edificio. Según se informó, el cantante estaba bajo los efectos de drogas y alcohol y estaba causando daños en el hotel. Poco después cayó del tercer piso sufriendo lesiones que le causaron la muerte.

Los informes toxicológicos determinaron que Payne tenía varios tipos de drogas en su sistema al momento de su muerte.Un poco más de un mes después se realizó el funeral de Liam Payne en Londres. A las honras fúnebres asistieron sus seres queridos, amigos y sus excompañeros de banda, luego de años sin reunirse tras el anuncio de su separación.

