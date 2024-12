Fernando Colunga da un alto a las duras críticas de su vida

Fernando Colunga se ha consolidado a lo largo de las décadas como uno de los galanes más emblemáticos de la televisión en habla hispana. Su trayectoria ha estado marcada por una serie de exitosos melodramas que han dejado huella en la audiencia, convirtiéndolo en un ícono del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, el intérprete ha enfrentado altibajos, así como el inevitable escrutinio público que viene con la fama. En una entrevista en “El Gordo y la Flaca”, Colunga se mostró introspectivo al reflexionar sobre su experiencia en el mundo del espectáculo y las críticas que a menudo recibe. Esta conversación no solo reveló su postura ante los comentarios negativos, sino que también subrayó su compromiso de mantenerse auténtico y fiel a sí mismo.

Colunga reconoce que el juicio de la audiencia, aunque a veces puede doler, es parte de la vida de cualquier figura pública. Su postura se fundamenta en la madurez adquirida a lo largo de su larga carrera: “El hecho de que la gente descargue toda su envidia o su coraje a veces en algo que dicen hacia alguien, yo creo que está mal. Esta vida es una y que tratar de vivirla lo mejor posible y además yo lo que les diría es: ‘Preocúpate de tu vida'”.

“Si tú me dices que tú eres feliz, tu vida es fantástica y has logrado todas tus metas, a lo mejor te puedes dar un ratito para criticar a alguien. Si no has logrado todo eso en tu vida, si no eres feliz, si no has logrado tus metas y si no vives en armonía, no desperdicies tu vida hablando de alguien más, ocúpate de la tuya y arréglala”, reveló en ‘El Gordo y La Flaca’.

El galán enfatiza la importancia de la empatía en el desarrollo de una crítica constructiva. “En lugar de descalificar a otros, deberíamos intentar comprender el contexto de sus decisiones y logros“, afirma Colunga. Sus palabras reflejan su visión de la convivencia en el mundo del espectáculo, donde el apoyo mutuo y la comprensión son cruciales para el crecimiento individual y colectivo.

Su regreso a los melodramas no solo es una manera de acercarse nuevamente a su público, sino también una oportunidad para demostrar que la experiencia y el manejo de las críticas son elementos que enriquecen su vida y su profesión.

