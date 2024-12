Dos mujeres mueren acuchilladas en pocas horas en hogares de Nueva York; hombre herido

Dos mujeres murieron apuñaladas con pocas horas de diferencia en hogares de Staten Island y El Bronx, y uno de los incidentes dejó herido a un hombre.

En Staten Island Laxmiben Khristi, una anciana de 87 años, fue apuñalada durante una discusión dentro de su hogar la noche del jueves. La policía está interrogando a un antiguo conocido de la víctima por el homicidio sucedido en Dongan Hills, reportó Daily News.

NYPD fue llamada al apartamento en Carmel Court cerca de Old Town Road a las 11:30 p.m. del jueves y al llegar los agentes encontraron a la víctima tirada en el suelo con una puñalada en el pecho. Los servicios médicos de urgencia la llevaron al Staten Island University North Campus, pero no pudieron salvarla. Una hombre que estaba en la escena fue llevado para ser interrogado, pero no se han presentado cargos mientras continuaba la investigación. No está claro el vínculo entre ambos.

Horas más tarde, la madrugada del viernes, una mujer de 38 años murió y un hombre de 46 resultó herido durante un apuñalamiento en El Bronx. La policía fue llamada a un edificio residencial en Macombs Road, cerca de Inwood Ave. en Highbridge, aproximadamente a las 3:30 a. m., donde encontraron a la mujer con múltiples puñaladas en el pecho y la espalda.

Los servicios médicos de urgencia la llevaron al St. Barnabas Hospital, donde murió. Su nombre no fue revelado de inmediato. Casi al mismo tiempo, un hombre apuñalado en el mismo incidente se presentó en el hospital con una herida en la pierna izquierda.

La policía detuvo a una persona de interés en el doble apuñalamiento y estaba interrogando al hombre ayer. No se reveló de inmediato qué provocó el apuñalamiento ni el posible vínculo entre las víctimas y el sospechoso. No se presentaron cargos de inmediato.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

La noche del jueves un doble acuchillamiento en el Bajo Manhattan, cerca de la sede central de NYPD (One Police Plaza), dejó muerto al adolescente migrante Yeremi Colino (17) y gravemente herido a otro de 18 años. Las víctimas no hablaban inglés, lo que habría molestado a sus agresores.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda