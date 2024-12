Eric Adams no descarta convertirse en republicano

Eric Adams, el alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, ha abierto la puerta a regresar al Partido Republicano, cuando enfrenta cargos federales de corrupción.

“El partido que es más importante para mí es el partido estadounidense. Soy parte del partido estadounidense”, dijo el viernes cuando NY1 le preguntó sobre unirse al Partido Republicano. “Amo este país”.

Adams, un exoficial de policía que se registró como republicano en la década de 1990, ha sorprendido a algunos demócratas últimamente al apoyar al presidente electo Donald Trump y algunas de sus políticas.

Sería solamente un regreso al Partido Republicano para Adams, quien estuvo registrado en el partido desde 1997 hasta 2001.

Los comentarios de Adams ocurrieron apenas unos días después de que expresara su disposición a deportar a los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos, distanciándose aún más de los miembros más progresistas de su partido en este tema.

Adams dijo el martes que espera reunirse con el candidato del presidente electo Donald Trump para zar de la frontera, Tom Homan y también sugirió que los cargos penales presentados contra él tenían motivaciones políticas.

Adams se declaró no culpable de los cargos que se le imputaron por su presunta aceptación de sobornos y contribuciones ilegales de fuentes extranjeras a la campaña.

El alcalde de Nueva York enfrenta cinco acusaciones por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, soborno en programas federales y recibir contribuciones de campaña de ciudadanos extranjeros; fraude electrónico; solicitud de una contribución por parte de un ciudadano extranjero en dos casos; y soborno.

Pero Adams afirmó que las fuerzas del orden lo habían perseguido por sus críticas a la política de inmigración excesivamente permisiva del presidente Joe Biden.

Adams, que apareció en televisión el viernes para promover una importante propuesta de vivienda que fue aprobada recientemente, dijo que no le preocupaban los titulares negativos sobre su fluidez ideológica. Repitió una nueva frase: “Cancel me” (Cancélenme) que apareció en la portada de The New York Post esta semana.

“A quienes no les guste, me cancelarán”, dijo en Pix11 el viernes. “Yo digo: cancelenme. Estoy a favor de Estados Unidos”.

El alcalde ha criticado la gestión de la administración Biden por la afluencia de más de 200,000 inmigrantes a la ciudad en los últimos años.

