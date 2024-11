Crisis política en Nueva York: FBI abre 6ta investigación a entorno de alcalde Adams; esta vez a pastor que traficaba cocaína

Una investigación penal fue abierta sobre un comité de acción política formado por un pastor de Queens para apoyar a Eric Adams, elevando a 6 el número de casos federales de supuesta corrupción que involucran al alcalde de Nueva York o a miembros de su círculo íntimo.

Los fiscales y el FBI están investigando una organización fundada por el reverendo Alfred Cockfield II, quien formó un comité hace tres años para apoyar la agenda de Adams y en 1998 se declaró culpable de transportar tres kilogramos de cocaína para una organización de narcotraficantes llamada “Poison Clan” (Clan del Veneno), recordó The New York Times.

El hogar de Cockfield en Far Rockaway (Queens) fue allanado hace dos semanas por agentes del FBI, trascendió ayer. “La investigación criminal se suma a la maraña de investigaciones de corrupción que involucran al alcalde o a miembros de su círculo íntimo, un nivel de escrutinio sin precedentes en el Ayuntamiento y sus alrededores en la historia reciente de la ciudad de Nueva York“.

El alcance preciso de la investigación no está claro, pero los fiscales federales en Brooklyn y el FBI están centrados al menos en parte en la conducta del pastor Cockfield y las finanzas de su comité de acción política, “Striving for a Better New York”.

Cockfield no ha emitido comentarios tras estas noticias. El equipo defensor penal de Adams tampoco. El reverendo fue miembro del equipo de transición del alcalde y apareció en el escenario con él en su fiesta de victoria electoral de noviembre 2021.

El comité “Striving for a Better New York” (Esforzándonos por un Nueva York mejor) se creó para apoyar a candidatos a cargos políticos en el estado Nueva York, incluido el alcalde Adams, la fiscal general Letitia James y el congresista Gregory Meeks, quien representa a Queens en El Capitolio desde 1998, entre otros. “Aún no se conoce el alcance total ni la dirección de la investigación penal federal. Informes anteriores han planteado preguntas sobre cómo este comité ha gastado parte de su dinero”, comentó NBC News.

El 26 de septiembre Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Tanto él como Donald Trump -quien ha sido uno de los pocos que han salido en su defensa- han dicho que las acusaciones federales surgieron por haber cuestionado las políticas migratoria de Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el reciente triunfo electoral republicano.

El inicio del juicio contra Adams ha sido fijado para el próximo 21 de abril de 2025 y él ha pedido que se adelante esa fecha, confiado en que será absuelto, al tiempo que su popularidad enfrenta mínimos históricos.

El caso contra Adams ha agravado la otra crisis institucional en el Ayuntamiento que había comenzado con redadas del FBI el 4 de septiembre a altos funcionarios y allegados, generando una cascada de renuncias y despidos.

Este mes la renuncia de su novia Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación, ha sido la última de esas salidas, que ha incluido al Comisionado de NYPD Edward Cabán, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito.

Desde septiembre han crecido las voces pidiendo la salida del alcalde. Pero él ha insistido en que no lo hará. La gobernadora Kathy Hochul, quien tiene el poder para destituirlo, hasta ahora sólo le pidió a su compañero en el Partido Demócrata que “encuentre el camino adecuado para seguir adelante”.

La última vez que Nueva York vivió un sismo político fue en el verano de 2021, cuando el poderoso gobernador (D) Andrew Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido precisamente por Hochul, su entonces vicegobernadora, quien pasó a ser la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal. Durante esa crisis 59% pidió la salida de Cuomo en un sondeo.

Adams, de 64 años, fue policía NYPD por más de dos décadas hasta retirarse como capitán, luego senador estatal (2006-2013) y presidente del condado Brooklyn (2013-2021). Ahora está acusado de haber aceptado beneficios de viaje y donaciones ilícitas de campaña de funcionarios turcos a cambio de acelerar la apertura de la sede diplomática de ese país en Manhattan en 2021, después de haber triunfado en las primarias demócratas para la alcaldía.

Ganó las elecciones y asumió el cargo el 1 de enero de 2022. La crisis migratoria ha marcado la gestión del alcalde Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos.

En noviembre de 2023 el alcalde tuvo que interrumpir un viaje a Washington DC y volver a Nueva York al trascender que agentes del FBI habían confiscado sus dispositivos electrónicos, incluyendo su iPad y teléfono. Esos equipos luego fueron retornados. Días después Adams también fue demandado por Lorna Beach-Mahura por un supuesto abuso sexual cometido hace 31 años, cuando él era oficial de NYPD.

Al alcalde le quedan muy pocos aliados en Nueva York y Washington DC, incluso dentro de su partido. De hecho, la noche del miércoles 25 de septiembre, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado al día siguiente, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Biden.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.