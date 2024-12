Checo Pérez tras finalizar temporada con Red Bull: “No diría que es el final”

El piloto de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, habló este domingo posterior al Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 sobre su futuro el próximo año y contrario a lo que muchos piensan, el mexicano no cree que cerró su ciclo en la escudería.

En declaraciones inmediatas luego de lo que fue el abandono apenas en la segunda vuelta en Abu Dabi, Checo Pérez respondió a la prensa, asegurando que aún queda tiempo para él en la máxima categoría del automovilismo.

“No diría que es el final. Esto se ha vuelto mucho más grande que un piloto, tiene a todo un país, todo un continente detrás de mí. Aún tenemos cosas importantes que hacer, estoy seguro que este no es el final”, comentó el Tapatío a ESPN.

Posteriormente habló de la tranquilidad que siente tras terminar el curso y aunque fue autocrítico explicando que la temporada no fue la que él esperaba, si está seguro que puede afrentar de buena manera lo que venga en el futuro.

“Estoy muy tranquilo porque lo he dado todo de principio a fin. Al final no me han salido bien las cosas esta temporada pero no ha sido por falta de ganas y de profesionalidad. Cuando uno da lo mejor de sí, así es como un deportista puede estar tranquilo. Y así soy yo, tranquilo ante lo que venga”, añadió.

Checo Pérez también habló de su actual contrato, que lo tiene vinculado a Red Bull por al menos dos temporadas más.

“Al momento solo puedo decir que firmé a mitad de año para las próximas dos temporadas, así que veremos qué pasa y por dónde va la conversación en próximos días. Estamos hablando para ver qué es lo mejor hacia adelante. Solo sé que tengo contrato para correr el próximo año y al menos que algo cambie en los próximosdías, esa será la situación”, cerró.

Checo Pérez vivió una decepcionante temporada en 2024 y no pudo repetir el subcampeonato que logró en 2023, cuando ayudó a Max Verstappen a lograr el título mundial de pilotos y también a su equipo a hacerse con el campeonato de constructores.

