Hallan granada en equipaje de mano en aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) descubrieron una granada en el equipaje de mano de un hombre en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en Queens.

La portavoz de la TSA, Lisa Farbstein, compartió una foto del explosivo en Twitter/X junto con un texto que decía: “Sí, es una granada real. Afortunadamente estaba inerte”. Eso significa que la bomba de mano estaba ahuecada, lo que la hacía indefensa y no podía explotar, según el Cuerpo de Marines de EE.UU., describió Daily News.

El arma fue descubierta el lunes en la maleta de un pasajero no identificado mientras pasaba por el control de seguridad en LaGuardia, informó NBC News. Al ser interrogado dijo a las autoridades que había recibido la granada como regalo de un museo durante sus viajes.

Debido a que el explosivo no estaba activo, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ), que supervisa el aeropuerto LaGuardia, no realizó ningún arresto y no se presentaron cargos. Al final, se le permitió al hombre abordar su vuelo, aunque los agentes de la TSA confiscaron la granada, y dijeron que se usaría para ejercicios de entrenamiento.

El incidente ocurrió un mes después de que una amenaza de bomba provocara la evacuación temporal del Terminal B del aeropuerto LGA, además de la suspensión de varios vuelos.

Los hallazgos de la TSA suelen sorprender alrededor del país. En octubre una pasajera fue arrestada después de que las autoridades descubrieran una gran espada samurái en su bolso de mano en el aeropuerto LaGuardia.

En diciembre del año pasado los agentes de TSA hicieron un insólito hallazgo de 17 balas escondidas dentro de un pañal desechable para bebés ayer en ese mismo aeropuerto. En noviembre de 2022 agentes de TSA hallaron un gato vivo dentro del equipaje en el aeropuerto JFK de Nueva York.

También ese año una viajera fue detenida luego de que las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hallaron cocaína dentro de su silla de ruedas, al aterrizar en el aeropuerto JFK procedente de Punta Cana, República Dominicana.