Costo vende decoración navideña por menos de $20

Ya estamos a un paso de la Navidad y así aún no tienes decoración navideña, no te preocupes, puedes encontrar una en Costo que cueste menos de $20 dólares.

En esta temporada las ofertas y promociones están a la orden del día en las tiendas, en busca de atraer más clientes, y por eso lanzan novedosos y atractivos precios.



Un ejemplo de esto es Costco, que esta semana ha puesto a la venta unos mini árboles de Navidad en macetas decorativas, que sin duda te conquistarán, además, tienen nieve artificial y están iluminados con luces LED parpadeantes.

Producto navideños por menos de $20

Por si fuera poco, y aún no te convences, te decimos lo mejor de todo, si es su precio, ya que cuestan menos de $20 dólares.



Sin duda, son el detalle perfecto para tu hogar y también para regalar a tus amigos amantes de las plantas en esta temporada navideña.



Costco tiene estos árboles de Navidad en macetas disponibles en color rojo y blanco o bien si lo prefieres hay diseños neutros, lo que los hace ideales no solo para la temporada navideña, sino para decorar durante todo el año.



Se trata de pequeños árboles abetos, aunque Costco no especifica la especie exacta, pero sin duda es un buen regalo para esta temporada, o para que adorne tu hogar. La cadena mayorista asegura que son fáciles de cuidar.



Los árboles y arbustos de abeto son plantas resistentes que prefieren climas fríos y una exposición constante al sol. Por ello, al llevar tu mini árbol de Costco a casa, colócalo en un lugar alejado de fuentes de calor, como calentadores, y cerca de una ventana que reciba abundante luz solar durante el día.

Los cuidados para el mini árbol de Navidad

Además, estos árboles prefieren la tierra húmeda, pero sin exceso de agua. Riégalo profundamente cada vez que notes que la tierra comienza a secarse para mantenerlo saludable y con el nivel de humedad adecuado.

Si estás pensando en plantar tu mini árbol afuera en la primavera, toma en cuenta su preferencia por climas fríos. Estos árboles prosperan mucho mejor en áreas del norte con buen sol, suelo húmedo pero bien drenado y una buena circulación de aire. Evita plantarlos directamente junto a tu casa para asegurarles el espacio necesario para crecer y respirar.



Estos pequeños árboles son una excelente inversión para mantener el espíritu navideño durante años.

Cuando termine la temporada navideña puedes conservarlos con los cuidados necesarios y te podrán durar mucho tiempo, asegura Costco.



