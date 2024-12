Ángela Aguilar va a terapia para luchar con lo negativo que le dicen

Ángela Aguilar ha sido una figura prominente en el mundo de la música mexicana desde una edad temprana, pero en 2024 su vida personal ha capturado la atención del público de manera intensa y controvertida. Su matrimonio con Christian Nodal ha sido objeto de debate en redes sociales, donde muchos internautas han criticado su decisión de estar con él, especialmente en un contexto donde él se había convertido recientemente en padre junto a Cazzu.

En medio de esta tormenta, decidió abordar el tema de la salud mental y la gestión de la crítica negativa en una entrevista reciente con ‘Glamour México’, donde fue reconocida como ‘Mujer del año’, un título que generó aún más controversia y malestar en ciertos sectores de la audiencia.

“(La terapia) Me ha ayudado entender que no le debo explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy. Tratar de controlar algo afuera de ti es psicópata. No seas psicópata”, expresó durante la conversación.

Durante la entrevista, Aguilar destacó que ha aprendido a desestimar el deseo de agradar a todos, una realización que puede ser liberadora pero también desafiante para una persona joven en el ojo público. Su postura resalta un tema importante en la sociedad contemporánea: la presión de ser aceptado y validado, especialmente en un mundo interconectado donde las opiniones pueden difundirse con rapidez y pueden ser devastadoras.

Una de las estrategias más efectivas que Ángela ha adoptado para proteger su salud mental ha sido buscar ayuda profesional. Reveló que asiste regularmente al psicólogo, lo que ha jugado un papel crucial en su bienestar emocional: “No me importa quedar bien con la gente. Ya no me esfuerzo para ser un buen ejemplo para los demás. Lo más importante es ser genuina conmigo misma”.

La terapia le ha proporcionado herramientas para gestionar las críticas y desarrollar una resiliencia que le permite enfocarse en su carrera y en su vida personal sin dejarse afectar de manera significativa por el odio que a menudo circula en línea: “Vivía con este miedo de que tenía que ser un buen ejemplo, pero el ser buen ejemplo es ser honesta contigo misma y con tus sentimientos. Ya no me tengo que esconder para caerles bien. Si les caigo bien, qué bueno, y si no, también”.

Sigue leyendo:

· Ángela Aguilar es la artista más buscada en México a través de Google

· ¿Gracias al programa “La Rosa De Guadalupe”, Ángela Aguilar no le cantará a la Virgen este año?

· Emiliano Aguilar aconseja a su hermana Ángela Aguilar ante la polémica: “Aguántese”