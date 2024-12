Trump agradece a TIME, pero cuestiona sus portadas: “Solo hablo bien del 25%”

El presidente electo Donald Trump calificó como un “honor” ser elegido Persona del Año 2024 por la revista TIME, durante un discurso este jueves en la Bolsa de Nueva York, aunque dijo que solo puede “hablar bien” del 25% de las portadas del medio.

“Es un honor (…) Quiero dar las gracias a la revista TIME. He estado en la portada muchas veces. No sé quién tiene el récord, pero probablemente solo puedo hablar bien del 25 % de las portadas. Las otras, simplemente prefiero no verlas”, expresó Trump ante una gran ovación mientras de fondo se proyectaba la portada en la que aparece con su característico traje y corbata roja, mirando al horizonte con las manos entrelazadas.

El presidente electo añadió un comentario sobre su percepción de los medios de comunicación: “Los medios se han calmado un poco. Nos tratan mucho mejor. Ahora, creo que si no lo hacen, tendremos que enfrentarnos a ellos de nuevo”.

La portada de este año, que Trump dijo preferir respecto a la de 2016, acompaña una extensa crónica publicada en el sitio web de TIME.

El artículo destaca su “renacimiento político sin parangón” y lo describe como “el hombre más poderoso del mundo”. Incluye entrevistas exclusivas realizadas durante la campaña, infografías, fotografías y un video que documenta su impacto en Estados Unidos y más allá.

Trump, quien ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre, se suma a una larga lista de figuras influyentes reconocidas por TIME.

El premio, instaurado en 1927, ha distinguido a personalidades como Mahatma Gandhi, la reina Isabel II, Vladímir Putin y Barack Obama, pero también ha generado controversias, como en el caso de Adolf Hitler, único homenajeado que no apareció en la portada.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Trump anuncia a los embajadores de Estados Unidos para Colombia y Argentina

– Trump nominó a Kari Lake como directora de Voice of America

– Mark Zuckerberg, CEO de Meta (Facebook), dona un millón de dólares al fondo inaugural de Trump