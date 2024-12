Chiquinquirá Delgado envía un mensaje a Jorge Ramos tras su salida de Univision

La presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado dedicó un mensaje a su pareja, el periodista Jorge Ramos, ante su salida del Noticiero de Univision. Tras 38 años al frente del noticiero, Ramos se despide de la cadena televisiva por mutuo acuerdo.

Este 13 de noviembre será el último noticiero que presentará Jorge Ramos en Univision. Ante este importante cambio en su carrera profesional, Chiquinquirá Delgado le dedicó unas palabras motivadoras a su pareja, con quien tiene varios años de relación.

La venezolana que expresó sus buenos deseos y destacó la labor de Ramos en su profesión durante tanto tiempo en beneficio de la comunidad. “Cuando has hecho lo que amas toda tu vida y has trabajado por tu comunidad sin descanso, no existen las despedidas, que todo lo maravilloso te siga y se quede contigo. Lo mejor está por venir”, escribió Delgado en una publicación en su Instagram junto con una foto de Ramos.

Esta semana Jorge Ramos anunció que este viernes 13 de diciembre será el último noticiero que presentará en Univision. “Este viernes es mi último noticiero en Univisión luego de 38 años. Y el domingo se transmite el último episodio de Al Punto tras 17 años. Puro agradecimiento”, escribió en sus redes sociales.

En septiembre de este año se conoció la noticia de que Jorge Ramos se marcha de Univision tras 38 años en la cadena. De acuerdo con lo informado, la decisión fue de mutuo acuerdo y no se renovó el contrato del periodista.

Jorge Ramos manifestó su tristeza por su salida del canal, el cual considera como su segunda casa, y también expresó su agradecimiento por todos los años entregados a la cadena de televisión hispana.

“Así terminan mis 40 años en Univision, 38 de los cuales estuve al frente de este Noticiero y 17 conduciendo ‘Al Punto’, estoy profundamente agradecido por estas 4 décadas, Univision ha sido, literalmente, mi segunda casa, estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de periodistas que han logrado consolidar el liderazgo a lo largo de los años, ellos son mis amigos, están ahí detrás de cámara, son mi familia y les deseo la mejor de las suertes”, dijo en el noticiero en septiembre.

