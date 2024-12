Eduardo Verástegui y su dura opinión por Wendy Guevara querer ser madre

Eduardo Verástegui ha vuelto a estar en el centro de la polémica debido a sus declaraciones sobre la influencer Wendy Guevara y su deseo de convertirse en madre. En su cuenta de X, Verástegui no opinó de forma positiva ante la posibilidad de que ella tuviera un hijo, afirmando que, en tal caso, “sería padre”. Estas contundentes palabras han suscitado un intenso debate, donde los usuarios han expresado opiniones encontradas sobre la maternidad y la identidad de género en la comunidad transgénero.

“Los niños no son juguetes o productos que puedas intercambiar como si fueran objetos de tu propiedad. En su caso, si este vato llega a tener un hijo, sería padre, no madre. Los caprichos de los hombres tuneados no tienen por qué pagarlo los más inocentes de nuestra sociedad. Él y todos los medios que quieran vender la idea de que puede ser “madre” si quiere, propagan una ideología aberrante que tenemos que erradicar de la educación, de la cultura y de cada rincón del país”, escribió en la red social ‘X’.

Las declaraciones de Verástegui no son nuevas. En ocasiones anteriores, ya había hecho comentarios críticos hacia Guevara, defendiendo su postura con la frase: “Decir la verdad no es faltar al respeto”, un comentario que hacía referencia a la identidad de género de la influencer. Sin embargo, su reciente reacción ante el deseo de Wendy de ser madre ha intensificado la discusión, atrayendo la atención de miles de internautas.

Las reacciones en las redes han sido diversas. Algunos usuarios han respaldado la postura de Verástegui, argumentando que la interpretación tradicional de la maternidad está en juego. Por otro lado, un número significativo de personas ha defendido a Guevara, resaltando su derecho a tomar decisiones sobre su vida personal y su futura maternidad.

Este conflicto pone de relieve la complejidad de las identidades de género y los roles parentales, así como la resistencia que persiste en algunos sectores de la sociedad a aceptar nuevas realidades.

Hasta el momento, Wendy no ha respondido directamente a las críticas de Verástegui. Sin embargo, sus seguidores están a la espera de una reacción. La influencer ha demostrado en el pasado su capacidad para enfrentar comentarios negativos con humor e inteligencia, lo que genera expectación entre sus admiradores sobre su posible respuesta a esta controversia.

