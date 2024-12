Jorge Ramos reflexiona sobre su salida de Univisión y dedica un sentido artículo

El reconocido periodista Jorge Ramos hizo su última emisión como ancla del Noticiero Univision, tras 38 años trabajando en la cadena de habla hispana. Ramos se convirtió en una figura importante para el canal con el cual hizo gran parte de su carrera profesional.

Jorge Ramos se tomó unos minutos para enviar un mensaje de despedida a todos los espectadores que día tras día vieron al periodista a cargo del noticiero de la cadena de televisión. En su mensaje al aire, Ramos agradeció a Univision por convertirse en su segundo hogar, a sus compañeros y familia por el apoyo recibido y expresó su satisfacción por los logros alcanzados en su amplia trayectoria profesional.

Además de su despedida al aire, Jorge Ramos reflexionó sobre su salida de Univision y sus incansable carrera como periodista en un artículo de opinión. En el texto, publicado en la página web de Univision, Jorge Ramos reflexiona sobre su trayectoria, los momentos vividos gracias al periodismo, el tiempo perdido con su familia y su amor por una profesión que lo ha llevado a recorrer el mundo.

“El periodismo es un poco como la paternidad: más de la mitad del éxito depende de estar presente. Y por eso me he perdido innumerables cumpleaños, aniversarios, vacaciones y compromisos. Solo otro periodista -o un bombero- entiende que cuando unos huyen de un lugar, nosotros entramos. Aun así, lo que más me duele es ese mensaje que un día me escribió mi hijo Nicolás y que dice: “ Papa, stop working”. Todavía lo guardo. Pero no he podido seguir su consejo. Y aquí sigo”, escribió Ramos en su artículo.

Ramos comenta en su artículo que estuvo en siete guerras, no en combate, como periodista. Sin embargo, reconoce que los periodistas, al igual que los soldados, regresan con traumas.

“Pero, como los soldados, los periodistas también cargamos nuestros traumas y temores. Si te bloqueas emocionalmente en la guerra o en una cobertura muy violenta para seguir trabajando, te seguirás bloqueando cuando regreses a casa. Todo lo que ves con el corazón se vuelve una cicatriz y a veces sangra cuando menos lo imaginas”, dijo.

Asimismo, Jorge Ramos exalta cómo ha logrado sentarse frente a frente con líderes mundiales y personajes trascendentales de la historia, que incluye a jefes de gobiernos autoritarios y dictadores. Es ahí cuando Ramos está convencido de que a “los bullies” no se les puede hacer preguntas suaves porque el periodismo es “para cuestionar”.

“Con esta profesión entendí que a los bullies, a los líderes autoritarios y a los dictadores no se les pueden hacer preguntas suaves, ni ser su amigo. Siempre hay que confrontarlos. Para eso es el periodismo; para cuestionar a los que tienen el poder”, aseveró en el texto.

En esta nueva era digital, que ha mermado el rating de los medios de comunicación tradicionales, Jorge Ramos resalta la importancia de los periodistas creíbles, con información veraz que enfrenten la desinformación.

“En el fondo los periodistas solo somos creadores de contenido que debemos llevar -surfeando- a las distintas plataformas. Y únicamente los más creíbles y creativos van a sobrevivir en un mar de desinformación, inteligencia artificial y millones de sitios digitales”, dijo.

El 13 de diciembre de 2024 fue el último día de Jorge Ramos como ancla del noticiero Univision tras 38 años al aire. El domingo 15 de diciembre se emitirá el último programa de Al Punto, también conducido por Ramos, luego de 17 años al aire. Sin duda esto marca un punto importante en la carrera del reconocido periodista que, aunque se marcha de Univision, no se retira del periodismo por el momento.

