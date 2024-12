Jorge Ramos se despide definitivamente de Univision: “Los buenos periodistas nunca se retiran”

El periodista Jorge Ramos se despidió oficialmente del Noticiero Univision luego de 38 años en la cadena de televisión hispana. En su última emisión como ancla del noticiero, Ramos hizo un recuento de lo que fue su paso por el canal en donde, según dijo, presentó más de 8.000 noticieros durante su carrera.

“García Marquez tenía razón cuando dijo que el periodismo es el mejor oficio del mundo. No puedo imaginarme ninguna otra profesión que me hubiese permitido una vida tan intensa y tan llena de satisfacciones”, comenzó diciendo Ramos en su despedida del Noticiero de Univision, que se transmitió este viernes 13 de diciembre.

Ramos afirmó que durante su carrera tuvo que recorrer el mundo en búsqueda de la noticia y en el cumplimiento de su profesión, pero asegura que no pudo haberlo logrado de no ser por el apoyo y la comprensión de su familia y sus compañeros de trabajo.

“Por eso estoy tan agradecido con Univision. Durante cuatro décadas esta compañía ha sido como mi segunda casa y no lo voy a negar, este para mí es un momento difícil. Pero las muestras de agradecimiento que he recibido en los últimos días me confirman que hice siempre lo que tenía que hacer. Para mí el periodismo es una verdadera misión”, dijo el reconocido periodista.

El periodista aseguró que aunque no sabe qué hará próximamente en su carrera, está convencido de que “los buenos periodistas nunca se retiran”. “Este es el momento del cambio, ya yo hice lo que tenía que hacer”, dijo el periodista antes de entregarle el liderazgo del Noticiero Univision a su compañera Ilia Calderón.

Los compañeros y equipo de trabajo de Jorge Ramos se reunió en el set del noticiero para despedir a una de las figuras más importantes de la cadena, quien por años formó una carrera con base en el periodismo ético, sagaz y objetivo.

Jorge Ramos, quien comenzó en el canal a los 28 años y se despide a sus 66 años, ha tenido una carrera en la que se caracterizó por sus interesantes entrevistas a importantes personajes de la historia. Uno de los momentos más fuertes y que macó su carrera en tiempos recientes fue cuando entrevistó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2019. La entrevista fue interrumpida luego de iniciada, Ramos fue detenido por unas horas y luego expulsado del país tras hacer cuestionamientos a la gestión de Maduro.

En el año 2015 fue expulsado de una conferencia de prensa ofrecida por el entonces candidato presidencial Donald Trump tras intentar hacerle una pregunta.

Ramos entrevistó a figuras de alto perfil y presidentes como Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush y a líderes internacionales como Fidel Castro, Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

La carrera intachable de Jorge Ramos en la cadena Univision llegó a su fin este 13 de diciembre. Según dijo hace un par de meses su salida del canal fue de mutuo acuerdo con la empresa y se decidió no renovar su contrato tras 38 años al aire.

