Lo más impactante de la pantalla chica en 2024

En este año 2024, el público televidente de cadenas como Telemundo y TelevisaUnivision tuvo un sinfín de producciones que los hicieron vibrar, sin embargo sabemos que este año fue el de los realities, porque las discusiones en las redes sociales y en los canales de YouTube se convirtieron en la nota del día.

Programas como “La Casa de los Famosos 4” de Telemundo no sólo llegaron para dar de qué hablar, sino para demostrar que los niveles de audiencia de las cadenas en donde se habla español pueden ser apabullantes.

Pero así como hablamos de programas de telerrealidad, también se habló de telenovelas que cerraron ciclo y hablamos de “El Señor de los Cielos”. En este 2024, Telemundo estrenó la novena temporada de esta historia, la última con Rafael Amaya como Aurelio Casillas, por esta razón se cree que la salida de su actor principal se cerró el ciclo de la historia podría haber tocado el punto final.

Pero TelevisaUnivision no se quedó atrás y también nos presentó historias que dejaron un hueco en el corazón del público como “El Precio de Amarte”, una historia que demuestra que el público hispano ama una historia de amor bien contada. Amor, pasión, manipulación y desengaño, esta historia protagonizada por Emmanuel Palomares y Kimberly dos Ramos cautivó a la teleaudiencia de Univision.

Estos son los realities que en el año 2024 impactaron al público hispano

La Casa de los Famosos, cuarta temporada

Este reality contó con muchos protagonistas, pero sin lugar a dudas dos de los que más se destacaron fueron Lupillo Rivera y Maripily. La final, de tres horas, superó los dos millones de televidentes conectados. Telemundo acaparó todo el prime time con este proyecto.

De momento, el éxito de este formato le ha permitido a Telemundo anunciar un “All Stars”, el cual contará con la participación de muchos de los ex habitantes, que el público ya conoció durante las primeras cuatro temporadas. Este dará inicio el próximo 2025, en el mes de febrero.

La Isla: Desafío Extremo

La televisión hispana no contaba con este formato, de “La Isla: Desafío Extremo” se estrenó este año con muchísimo éxito. Se llevó el rating y le dio al público una visión diferente de los “retos extremos”. Aquí, no es como en Exatlón, porque allá se compite en circuitos más complicados y de resistencia superiores, sin embargo aquí las pruebas también son duras, pero mucho requiere de inteligencia emocional, porque la convivencia de los equipos afecta completamente la dinámica y el rendimiento de los famosos que además aquí sí pasan verdadera precariedad.

Top Chef VIP 3

Paty Navidad se convirtió en la única y verdadera campeona de la tercera temporada de Top Chef VIP 3. La mexicana siempre ha estado en el corazón del público, quienes aprendieron a conocerla más en La Casa de los Famosos, durante su tercera temporada.

Pero fue en esta competencia de cocina en donde la vimos dando el máximo en la cocina más complicada y ardiente de la televisión hispana, porque en esta ocasión aquí el drama tuvo nivelas de infarto, por las personalidades de Alicia Machado, El “Niño Prodigio”.

Los 50, segunda temporada

La segunda temporada de “Los 50” nos dejó como vencedor a Robbie Mora, en una final con la que Telemundo se llevó nuevamente del rating. Nombres muy importantes le dieron alta promoción a esta edición. Se destacan por ejemplo los de Romina Marcos, Leslie Gallardo, Alfredo Adame y Aleida Núñez, entre otros.

El éxito de esta edición básicamente sirve de promoción para la temporada tres, que sin lugar a dudas tendremos el próximo año.

Exatlón Estados Unidos All-Stars

Telemundo, literalmente, cierra el año con el estreno de la novena temporada de Exatlón, una de las competencias con las que el público hispano conecta de principio a fin. Este año, aún y cuando tenemos a varios atletas consentidos en este reality, también contamos con nuevos rostros para ambos equipos.

Estas son las telenovelas que impactaron al público hispano en 2024

Las telenovelas del año 2024 fueron varias. Las historias que más complacen al público hispano son diversas, pero siempre están las consentidas que literalmente son las que historias de amor, entre las que destacamos “La Historia de Juana” de TelevisaUnivision con Camila Valero y Brandon Peniche.

Pero también hay que hablar de “El Conde Amor y Honor” la primera telenovela de Fernando Colunga con Telemundo. Historia que logró llevarse el rating del prime time, gracias a una historia que cautivó al televidente con actuaciones como las de Chantal Andere, Marjorie de Sousa, Ana Brenda Contreras y Roberto Romano, entre otros.

Roberto Romano disfruta del odio que despiertan sus personajes, en el público: “Sed de Venganza”

Vale recordar que este fue el año en el que posiblemente vimos lo último de “El Señor de los Cielos” con su novena temporada. Ya que después del estreno de esta producción, Rafael Amaya anunció que no renovaría contrato con dicha cadena.

“El Precio de Amarte” y “Fugitivas” son dos historias dignas de mencionar, porque el drama de ambas producciones mexicanas no sólo las hicieron destacarse en Televisa, sino también en Univision, gracias a la forma en la que han logrado ejemplificar situaciones cotidianas con efecto social. Al final, la televisión, con las telenovelas y las series sí ha cambiado mucho, porque muchas de estas historias aunque no buscan ser educativas, sí pretenden ser un reflejo, un espejo de lo que está mal y necesita ser cambiado no sólo en la sociedad como estructura sino también en el ser humano como tal.

2024, el año de los cambios en la televisión hispana

Este 2024 fue el año en el que vimos muchos cambios en la pantalla chica. Para empezar, Adamari López regresó a Univision como panelista del programa “Desiguales”. El cual también empezó a transmitirse este mismo año; junto a Adamari también están Migbelis Castellanos, Amara La Negra, Karina Banda y la Doctora Nancy.

Carlos Calderón, que fuera conocido por haber sido conductor de Despierta América, este año firmó formalmente con Telemundo para ser el conductor de “Hoy Día” el matutino de dicho canal. Meses después también Clovis Nienow firmaba con Telemundo para ser parte de este show, después de haberse ganado el corazón del público en La Casa de los Famosos, cuarta temporada.

Gabriel Coronel, otro consentido de la televisión hispana también se une al equipo de conductores de Telemundo, pero él se une a “En Casa con Telemundo”.

En Univision nos encontramos con fuertes cambios, uno de ellos la salida de Jorge Ramos, después de 38 años de trayectoria en dicho medio. A través de sus redes sociales, el mexicano dijo: “Este viernes -12 de diciembre- es mi último noticiero en Univisión luego de 38 años. Y el domingo se transmite el último episodio de “Al Punto” tras 17 años”. Dice adiós agregando que sólo le queda “puro agradecimiento”.

Así como vimos partir a Ramos, también al Chef Yisus quien ya no forma parte de “Despierta América”, y es que la cadena está sufriendo una serie de despidos, que también generó la salida de Maity Interiano de el Noticiero Univision Edición Nocturna.

