Punto por punto: ¿para qué se usará la nueva asignación de $365 millones del DOE a Puerto Rico a través del Fondo de Resiliencia Energética?

Nueva York – Residentes en Puerto Rico se beneficiarán de sistemas solares fotovoltaicos en techos con almacenamiento de baterías con el avance en la asignación de $365 millones de dólares del “Programa de Comunidades Resilientes” anunciado este jueves por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE).

El proyecto impactará instalaciones de salud comunitarias, así como áreas comunes ubicadas en propiedades de vivienda pública y privadas multifamiliares subsidiadas.

Los fondos para los equipos se canalizarán a través de la Administración de Vivienda Pública (AVP), la empresa Dynamic Solar Solutions y la Federación Hispana, detalla el comunicado de la agencia que ha llevado la batuta en cuanto al tema de dinero federal para reconstrucción de la red eléctrica y sistemas de energía renovable en la isla.

“La Administración Biden-Harris está asegurando que los residentes más vulnerables de Puerto Rico no queden olvidados durante la transición a una red eléctrica más confiable y resiliente” dijo la secretaria de Energía de EE.UU., Jennifer M. Granholm. “La energía solar y el almacenamiento en baterías son fundamentales para esta estrategia, y gracias al innovador Programa de Comunidades Resilientes, las familias tendrán un acceso más amplio a servicios críticos y electricidad confiable cuando y donde más lo necesiten”, agregó la funcionaria.

La partida asignada se desglosa en $190 millones para equipos en áreas comunes en proyectos de vivienda pública o edificios de vivienda multifamiliar subsidiados por el gobierno, mientras que $175 millones serán para los Centros de Salud Primaria 330, de diálisis y de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

“Pendiente la conclusión de las negociaciones de adjudicación exitosas, el DOE prevé otorgar hasta $190 millones para financiar instalaciones de sistemas solares y de baterías para áreas comunes dentro de propiedades de vivienda pública o propiedades multifamiliares privadas subsidiadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento de Agricultura de los EE. UU. El DOE prevé financiar proyectos que alimentan ciertos espacios comunes accesibles a todos los residentes, así como la infraestructura compartida de edificios que depende de la electricidad, como los ascensores. El DOE seleccionó los siguientes proyectos y equipos para iniciar las negociaciones de adjudicación”, agregó el Departamento de Energía federal sobre el alcance del financiamiento.

Los proyectos y los miembros de los equipos

Los equipos seleccionados para las negociaciones de adjudicación para el Programa de Comunidades Resilientes tenían presencia en Puerto Rico previo al anuncio y coordinarán la implementación de proyectos en numerosas facilidades o propiedades (de 100 a 150) en colaboración con partes locales interesadas.

Para propiedades de viviendas multifamiliares se encuentra el proyecto “100×35 Renewable and Resilient: Building a Brighter Future for Public Housing Communities in Puerto Rico”, que administrará Vivienda Pública.

Al momento, se está negociando una adjudicación de hasta $83.2 millones. Los miembros del equipo son: Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable de Puerto Rico (ACONER), Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña y LUMA Energy.

El segundo proyecto es “Sol y Seguridad para Multifamiliar”, cuyo solicitante principal es Dynamic Solar Solutions. Los integrantes el equipo son: Baringa Partners, ConSOLCio, GRID Alternatives, Miramar Group y West LLC. Las partes negocian una adjudicación de hasta $107.3 millones.

En el caso de instalaciones de salud comunitarias, está el proyecto “Enhancing Energy Resilience in Puerto Rico’s Community Healthcare Infrastructure”, solicitado por Hispanic Federation Inc. El equipo lo componen: Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Inc., Consejo Renal de Puerto Rico, SolarTek, Universidad de Puerto Rico – Mayagüez Campus y Universidad de Puerto Rico – Sustainable Energy Center. Se negocia una adjudicación de hasta $58.3 millones.

El segundo proyecto bajo este renglón es “Sol y Seguridad para Centros de Salud” del solicitante Dynamic Solar Solutions. Los miembros del equipo son: Baringa, Collective Energy, GRID Alternatives e Interstate Renewable Energy Council (IREC). Se adjudica una negociación de hasta $116.2 millones.

Anuncio inicial del programa fue en agosto

Aunque, ayer, el DOE anunció a las entidades que liderarán los procesos de instalación de los sistemas y los equipos, el aviso inicial de la asignación se realizó durante la visita de Granholm a Puerto Rico en agosto pasado.

La agencia, a la que responde el Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico (PR Grid Modernization Team), adelantó en aquel momento que el programa tenía como objetivo mejorar la resiliencia energética de las poblaciones vulnerables a nivel comunitario a través del financiamiento de los sistemas de energía solar.

Como parte de su recorrido por la isla, Granholm también celebró la primera instalación de energía limpia bajo el programa “Acceso Solar”. Las representantes demócratas de origen boricua Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, ambas de Nueva York, viajaron a la isla para participar de ese y otros eventos. Representantes de la oficina de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) también dijeron presente.

Para el programa Acceso Solar, el DOE asignó $440 millones al territorio. Los fondos se supone que alcancen a unos 30,000 hogares de bajos ingresos. Personas en áreas vulnerables que experimentan apagones frecuentes y viviendas con pacientes que requieren atención con equipos médicos que dependen de la electricidad se supone que tengan prioridad al momento de la evaluación para aprobar uno de estos sistemas.

La apertura del proceso de solicitud para ese programa arrancó en febrero.

Comunidades Resilientes se suma a Acceso Solar

Tanto Acceso Solar como Comunidades Resilientes fueron resultado de la Ley Consolidada de Asignaciones Presupuestarias para el año fiscal 2023 que firmó Biden en diciembre de 2022.

Bajo esa ley se destinaron $1,000 millones para el Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF) del que se nutren ambos programas.

Velázquez y Schumer aplauden la asignación

Influyentes líderes en el Congreso de EE.UU. donde se aprobó el Fondo aplaudieron la nueva asignación del DOE para Puerto Rico.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, catalogó la movida como un paso gigante en pro de una isla más resiliente energéticamente.

“Cuando los huracanes batieron Puerto Rico y dejaron a millones sin electricidad por semanas y más, nosotros nos comprometimos en reconstruir un sistema de energía mucho más eficiente, barato y limpio para nuestros ciudadanos en la isla. Estos $365 millones en fondos federales para desplegar energía renovable y limpia a través de la última tecnología solar y sistemas de almacenamiento de baterías son un paso gigante en la dirección correcta”, afirmó Schumer.

De paso, resaltó la gestión que realizó junto a Velázquez para darle paso a la legislación en el Congreso.

“Yo estoy orgulloso de trabajar con la representante Nydia Velázquez para brindar $365 millones para la infraestructura energética de Puerto Rico. El dinero, proveniente de los $1,000 millones del Puerto Rico Energy Resilience Fund que yo estuve orgulloso de respaldar en el Senado, proveerá a viviendas multifamiliares e instalaciones de ciudado de salud con energía solar resiliente y almacenamiento de baterías en un momento en que los apagones continúan impactando las comunidades…”, indicó el portavoz de la mayoría demócrata por medio de un comunicado.

Por su parte, Velázquez manifestó que la asignación, no solo ayudará a los más vulnerables en la isla a través del impulso de energía renovable, sino que mejorará el acceso al cuidado de salud y creará nuevos empleos.

“Por demasiado tiempo, familias vulnerables en Puerto Rico han sufrido bajo el combinado peso de una de las más altas tarifas de energía en la nación mezclado con una red eléctrica extremadamente poco fiable”, expuso Velázquez. “Hoy los $365 millones de inversión en renovables en la isla ayudarán a traer energía más confiable, limpia y menos cara a las comunidades que más lo necesitan…”, planteó la representante de NY.

