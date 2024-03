Evelyn Beltrán reveló detalles de su ruptura amorosa con Toni Costa

A mediados del mes de febrero Evelyn Beltrán y Toni Costa decidieron hacer público que estaban separados, el hecho se registró luego que los rumores incrementaron y la situación tomó más fuerza desde que ella borró de Instagram las fotos que tenían juntos.

La noticia la dieron a conocer a través de las historias de la plataforma antes mencionada, siendo así como ambos pidieron respeto y comprensión ante la situación que estaban enfrentando. A su vez, no quisieron revelar los motivos que los llevó a decidir dejarse. Sin embargo, Evelyn dio más información sobre lo sucedido.

En diversas ocasiones, Beltrán ha demostrado lo mucho que le encanta interactuar con los seguidores de la red social de la camarita. Por ello, en esta oportunidad quiso realizar una dinámica de preguntas y respuestas y como era de esperarse le consultaron por su vida sentimental ahora que se encuentra soltera.

Evelyn Beltrán reveló el tiempo que lleva soltera tras su ruptura amorosa con Toni Costa. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

Uno de los internautas quiso conocer el tiempo que ella tiene estimado para sanar sus heridas y rehacer su vida amorosa y respondió lo siguiente: “El tiempo que a mi corazón le haga falta. Mi relación terminó a finales de octubre 2023. No sé lo que el mañana me espera, pero a mis 29 años creo que sería una locura cerrarme al amor”.

Antes de finalizar su comentario sobre ese tema, añadió: “Pasé por muchas cosas, pero todo eso me hace más fuerte. En su momento no entendía por qué era todo el mundo en mi contra cuando yo no hice nada más que enamorarme y dar todo lo que llevaba en el corazón”.

Toni por el momento no se ha manifestado, aunque hace varias semanas, al ser consultado en ‘Hoy Día’ por el motivo del fin de su relación, él dijo: “Porque sí, terminamos como acaba cualquier pareja, no somos ni los primeros ni los últimos y lo que se dice en el comunicado es lo que básicamente estamos dispuestos a compartir con la gente, el resto ya es una cosa nuestra, una cosa íntima y privada y que siempre voy a respetar”.

