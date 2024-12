Madre de Mangione habló con federales horas antes de que empleado de McDonald’s lo viera: ¿quién se lleva las recompensas del FBI y NYPD?

Durante cinco días por todo el país buscaron al entonces no identificado sospechoso de haber matado en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo (CEO) de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud de EE.UU.

Más de 400 personas reportaron información sobre el paradero del pistolero prófugo, quien el lunes fue identificado como el joven Luigi Mangione (26), tras ser visto comiendo en un restaurante McDonald’s en Altoona (Pensilvania). Más tarde fue acusado del homicidio de Thompson (50). Mangione se declaró “no culpable” de los cargos, y quedó a la espera de ser extraditado a Nueva York.

El FBI lo buscaba en todo el país ofreciendo $50,000 dólares de recompensa y la policía de Nueva York (NYPD) $10,000. Desde entonces queda la duda de quién y cuándo recibiría ese dinero. Una llamada de un empleado de McDonald’s llevó al arresto la mañana del lunes 9 de diciembre, pero ahora ha trascendido que la propia madre del sospechoso -quien pertenece a una prominente familia de bienes raíces de Maryland- había hablado la noche antes con las autoridades, diciendo que su hijo podría ser la persona vista en las fotos de vigilancia, dijeron fuentes policiales a NBC News.

A mediados de noviembre la madre de Mangione había presentado una denuncia por su desaparición en San Francisco (California). La noche del lunes, horas después de su arresto, la familia Mangione emitió un comunicado diciendo que estaba “conmocionada y devastada” por las noticias.

Aunque el motivo del crimen aparentemente fue el resentimiento hacia las aseguradoras de salud debido a sus propias anomalías, el joven acusado de matar afuera del hotel Hilton Midtown Manhattan al director ejecutivo de UnitedHealthcare no tenía cobertura de esa compañía.

Según funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York, de las 400 pistas recibidas sólo alrededor de 30 fueron útiles como información sobre los movimientos del pistolero antes y después del tiroteo fatal sucedido a las 6:40 a.m. del miércoles 4 de diciembre. Pero no fue hasta que un empleado no identificado de McDonald’s hizo una llamada al 911 el lunes 9 que la policía se concentró en el sospechoso.

El FBI y el programa Crime Stoppers de NYPD habían ofrecido hasta $60,000 dólares en recompensas a quien llamara para dar una pista que condujera a un avance en el caso. Pero aunque la policía y los fiscales actuaron rápidamente para arrestar y acusar al sospechoso, cualquier gratificación puede tardar mucho más tiempo en ser entregada y podría ser menor que el monto ofrecido después de impuestos y considerando el papel que tuvieron las pistas.

Aún se está determinando exactamente quién recibirá una recompensa o una parte de ella, dijeron los funcionarios. De hecho, los programas de recompensas federales y locales funcionan con reglas diferentes, pero ambos tienen un margen de maniobra incorporado para ofrecer múltiples recompensas de montos variables según el resultado de esas pistas, explicó Associated Press.

¿Cómo se vuelve alguien elegible para una recompensa?

El programa de recompensas del FBI requiere que una pista o información conduzca a un arresto y condena.

Los portales de varias recompensas ofrecidas por el FBI describen que una persona que da una pista debe ser nominada, generalmente por una agencia de investigación federal. Luego una junta considera la pista y su papel en la investigación, y decide si otorgar hasta el monto total.

En el caso de Crime Stoppers, financiado por la Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York y la Oficina de Detectives de NYPD, la línea de pistas generalmente ofrece hasta $3,500 dólares por información que conduzca a un arresto y acusación. La Oficina de Detectives aumentó esa cantidad a $10,000 en este caso, y para entregarla se requiere una condena.

“La ayuda del público es esencial para resolver crímenes y mantener seguras a nuestras comunidades”, dijo la junta de la Fundación de la Policía en un comunicado el miércoles. “El individuo en Pensilvania, que llamó para dar un aviso, es elegible para recibir la recompensa”.

El empleado de McDonald’s llamó al 911, que registra un número y, por lo general, un nombre. En cambio, un informante que llama a la línea de Crime Stoppers permanece anónimo. El programa promete nunca rastrear números de teléfonos celulares ni registrar información sobre las personas que llaman, en lugar de eso les da un código de identificación único que pueden usar para verificar el estado del caso y la posibilidad de una recompensa.

El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, evaluará qué aviso o avisos fueron fundamentales para resolver el caso al determinar cómo se deben asignar los fondos de recompensa de la Oficina de Detectives.

La junta de Crime Stoppers tiene la libertad de dividir una recompensa entre las pistas o considerar cada una por el monto máximo, según cada caso. Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York no especificaron cómo alguna de las 30 pistas ayudó a detener a Mangione, pero es poco probable que cada informante reciba la cantidad más alta ofrecida.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.