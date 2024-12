Sabine Moussier revela el conflicto que tuvo con Jacky Bracamontes

La tercera temporada del reality show “Secretos de Villanas” ha llevado a los espectadores a un emocionante viaje lleno de drama y revelaciones sorprendentes. Sin embargo, para cerrar esta entrega de manera espectacular, la actriz Sabine Moussier ha dejado a todos boquiabiertos con una revelación impactante relacionada con un conflicto del pasado.

En el adelanto del episodio final, que se emitirá el próximo jueves, Moussier revive una antigua pelea que tuvo con Jacky Bracamontes, un episodio que remonta a 2008 durante las grabaciones de la telenovela “Las tontas van al cielo”. Este enfrentamiento, que se había mantenido en un inusual silencio por parte de las dos actrices, resurge cuando Laura Zapata, en su papel de reportera de espectáculo, le pregunta a Moussier sobre los detalles del incidente.

Sabine finalmente se atreve a dar un relato más profundo de lo ocurrido. Según su narración, el enfrentamiento surgió por una acción de Bracamontes que la actriz consideró inapropiada, lo que llevó a una tensión palpable entre ambas. Sin embargo, lo más revelador de esta historia no es solo el conflicto, sino la reconciliación que ha surgido desde entonces. Moussier aclara que, a pesar de sus diferencias en aquel entonces, actualmente no hay ningún problema entre ella y Jacky.

“A mí me sacaron de un camper y me dejaron sentada en la banqueta. Y yo tenía más carrera, más nombre y eres mejor actriz que la protagonista que me mandó a la banqueta“, dijo en un nuevo episodio de “Secretos de Villanas”.

Reconoce que tanto ella como Jacky, en sus respectivos roles de protagonista y antagonista, tenían derecho a expresar sus emociones e inquietudes durante el proceso de grabación. A lo largo de su narración, se siente una madurez en las palabras de Moussier, quien subraya que el entendimiento y la aceptación de errores son fundamentales en cualquier relación profesional.

Ese sentimiento de sanación resuena fuertemente entre los seguidores de ambas actrices, quienes han seguido sus trayectorias a lo largo de los años. La capacidad de Moussier para compartir su experiencia y reflexionar sobre el pasado no solo aporta un nuevo matiz a la narrativa del reality show, sino que también promueve una cultura de perdón y comprensión en la industria del entretenimiento.

Sigue leyendo:

· A Sabine Moussier le diagnosticaron esclerosis múltiple

· Sabine Moussier le habla claro a Paty Navidad: “Yo no mencioné su nombre entonces no tengo nada qué decir”

· Arturo Carmona contó el motivo por el que no se casó con Jacky Bracamontes