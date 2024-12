José Eduardo Derbez reacciona a la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gómez

José Eduardo Derbez reaccionó a la reciente polémica que envuelve a su padre, el actor y prooductor Eugenio Derbez, quien criticó la actuación de la exestrella Disney Selena Gomez en la cinta ‘Emilia Pérez’.

En un encuentro con los medios de comunicación, José Eduardo Derbez, respondió a las preguntas sobre los malos comentarios que ha recibido su padre por criticar la actuación de Selena Gómez.

José Eduardo Derbez, quien debutó como padre hace pocos meses, aseguró que siempre que algo sucede con su padre las personas hacen malos comentarios a su familia. Asimismo dice que trata de no leer comentarios de las personas.

“Siempre que pasa algo con mi papá la gente va y se desquita con nosotros, no entiendo por qué, pero así funciona. Yo intento no clavarme ni meterme a leer nada en redes porque sino o te afecta o terminas triste y deprimido (…) Yo no puedo hacer nada, si la gente viene y se desquita, pues… está bien, son golpes que se lleva uno por estar aquí”, dijo José Eduardo Derbez a la prensa.

José Eduardo Derbez dijo que no le ha reclamado a su padre por sus comentarios y considera que es libre de opinar lo que quiera.

“Yo estoy muy enfocado en mi carrera, muy contento, y cada quién es libre de opinar y decir lo que quiera”, dijo.

Asimismo aseguró que no ha visto la película ‘Emilia Pérez’, cinta que ha generado miles de comentarios en redes sociales no solo por la actuación de Selena Gómez sino por otros detalles, pero afirmó que cuando la vea no emitirá ningún comentario público para evitar una situación similar a la de su papá.

Hace pocos días Eugenio Derbez desató polémica por sus comentarios en el canal de YouTube Gaby Meza con Z. El actor calificó la actuación de Selena Gómez como “indefendible”. Gómez, quien ha sido criticada por su manejo del español en la cinta, respondió al comentario de Eugenio Derbez diciendo que hizo “lo mejor que pudo con el tiempo que le dieron”.

Ante la ola de crítiicas que recibió el actor mexicano por sus comentarios y debido a la respuesta de Selena Gómez, el creador de la Familia P. Luche emitió un comunicado disculpándose con su colega.

”Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, escribió el conocido actor mexicano.

