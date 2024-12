Eugenio Derbez se tomará una pausa en su carrera en 2025

El actor mexicano Eugenio Derbez anunció que se retirará temporalmente de los escenarios en 2025 para tomar una pausa en su vida y compartir más tiempo con su familia.

En una entrevista con Yordi Rosado, el creador de la ‘Familia P.Luche’ aseguró que su vida se ha vuelto caótica, por lo que considera necesario tomarse un tiempo para descansar. Derbez señaló que ha perdido el equilibrio entre su vida personal y profesional.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida'”, confesó Eugenio Derbez a Yordi Rosado.

El actor aseguró que aprovechará este tiempo de descanso del año entrante para compartir con su familia y también para desbordar su lado creativo, algo que se le ha dificultado en medio de tantos compromisos profesionales.

“Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago, es que brincar de una cosa a otra es como hoy que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización y si ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso”, expresó el actor.

Derbez aseguró que durante este año 2024 se sintió “esclavo de su carrera” y aunque le encanta su trabajo, llegó al punto en el que dejó de disfrutarlo.

“Este 2024 fui menos feliz que en otros años. Digamos que el trabajo me encanta porque sí soy un workaholic porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada”, reveló.

Esta declaración de Eugenio Derbez llega en medio de la polémica generada por sus declaraciones en las que criticó el trabajo de la actriz Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’. Derbez aseguró que el trabajo de Gómez en la cinta fue “indefendible”. La actriz ha sido fuertemente criticada por su débil manejo del español en la película y también por su actuación. Tras la crítica, Selena Gómez respondió a Derbez diciendo que hizo lo mejor que pudo con el tiempo que le dieron.

Ante la respuesta de Selena Gómez, Eugenio Derbez emitió un comunicado en el que pide disculpas a la exestrella de Disney por sus comentarios.

” Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, escribió el conocido actor mexicano.

Sigue leyendo: