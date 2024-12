Carolina Rosario se despide de Univision luego de 14 años

Hace pocos días, el reconocido periodista Jorge Ramos se despidió de sus compañeros y de su audiencia en Univision, cadena donde ha trabajado durante cuatro décadas. Este emotivo momento marcó el final de una era para muchos, no solo por los años de dedicación, sino también por el impacto significativo que ha tenido en el periodismo hispano.

Ramos no fue el único en despedirse ese día. Su colega, Carolina Rosario, también concluyó su etapa en Univision después de 14 años. La periodista, quien comenzó su carrera en el mismo canal donde fue contratada como pasante, compartió un carrusel de 20 imágenes que capturan instantes memorables de su trayectoria en la cadena. En sus palabras de despedida, la orgullosa madre de Arella Rose expresó su gratitud hacia la empresa, describiéndolo como su hogar y su escuela como periodista.

“Escribo esto con un gran sentimiento, porque además tengo la oportunidad de decir que me voy con él. Esta semana, después de 14 años en Univision, me despido. Se me hizo muy difícil elegir 20 imágenes de las miles que acumulo de momentos increíbles. ¡Cuántas historias, cuántas lecciones, cuántas personas!“, comenzó escribiendo en Instagram.

“En Univision obtuve mi primera pasantía, mi primer trabajo, y allí me fui ganando oportunidades en Noticias 23, en @PrimerImpacto, en Noticiero Univision, en @despiertamerica, y al final con @Vix. Me gustaría un día contarles cómo se dieron cada una de estas experiencias. Es muy interesante”, dijo Carolina.

Ambos periodistas han dejado una huella imborrable en el canal y en la audiencia hispana. La despedida de Ramos y Rosario no solo simboliza un cambio personal, sino también un reflejo de la evolución del periodismo en la televisión hispana en Estados Unidos. Su legado perdurará en las historias que han contado y en las vidas que han impactado a lo largo de sus carreras.

“A ustedes, ¡gracias, gracias! Supe que quería ser periodista a los 5 años, y siempre mi misión ha sido y será informarles lo mejor que pueda, ayudar a comprender el mundo, tender puentes y ganarme su confianza. Siento que hasta el momento lo he logrado, y eso me hace muy feliz. Pronto les estaré contando de mis próximos pasos, pero siempre habrá más periodismo – Carolina Rosario”, añadió la periodista.

