Catherine Siachoque dice que Maritza Rodríguez era “insoportable”

Las relaciones entre actores en el mundo de la televisión pueden ser tan complicadas como intrigantes, especialmente cuando se trata de colaborar en producciones exitosas. Este es el caso de Gaby Spanic y Catherine Siachoque, dos actrices reconocidas por su talento en el ámbito de las telenovelas, y su colaboración estuvo marcada por notorias diferencias que, según se reveló, no solo fueron tensas en el set, sino que también perduraron más allá de las cámaras.

Estas disputas salieron a la luz en el capítulo final de la tercera temporada del reality “Secretos de villanas”, que se estrenó por Canela.TV. En este episodio, Gaby Spanic no dudó en hacer alusión a sus diferencias con Siachoque, señalando que las tensiones que existían también se extendieron a otras compañeras de trabajo, mencionando en particular a Sarah Mintz, reconocida anteriormente como Maritza Rodríguez.

“No, no confundamos las cosas. Yo con Sarah no he tenido ningún problema, Sarah es mi amiga. Con Maritza Rodríguez sí, que era insoportable. A mí no me gusta hablar mal de la gente, especialmente si no está presente, pero es que Maritza Rodríguez era una pesadilla, por suerte con todo esto de su renacimiento espiritual también le cambió la personalidad”, expresó la esposa de Miguel Varoni.

“Ella estaba casada con Joshua, que por eso llegó a Telemundo también, pero su marido sí tenía el poder de poner y quitar gente de una novela. En unos premios íbamos a presentar, eran parejas icónicas, yo lo presentaba con Miguel y ya habíamos ensayado y todo y cuando llegamos a presentar ‘no, hay otra persona para presentar‘ y yo ‘¿quién?’. ‘Maritza’, ‘¿por qué conmigo?’. ‘Porque hemos decidido que este grupo es de tres y vamos a meter a ella'”, añadió.

Las telenovelas, por su naturaleza intensa, pueden potencialmente exacerbar las rivalidades y malentendidos entre los actores, creando un ambiente hostil. A su vez, Maritza, quien ahora se presenta como Sarah, ha reconocido en el pasado a través de sus redes sociales que las interacciones entre ellas se caracterizaban por un ambiente “tenso”.

Este tipo de experiencias no solo afecta la dinámica de trabajo y la producción misma, sino que también puede influir en cómo los públicos perciben a estas actrices. La competencia entre villanas en el mundo de las telenovelas es a menudo un elemento central de la narrativa, lo que puede intensificar rivalidades detrás de escena.

