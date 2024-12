Christian Nodal canta con Pepe Aguilar durante un concierto

Los cantantes Christian Nodal y Pepe Aguilar demostraron la buena relación que tienen al cantar juntos en el escenario durante una de las presentaciones del jefe de la Dinastía Aguilar en la Feria Ganadera de Querétaro, México, el pasado 15 de diciembre.

Desde que Nodal comenzó su relación con Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar, se desataron miles de rumores, especulaciones y comentarios en torno a esta situación. Uno de los rumores que surgieron indicaba que suegro y yerno no tenían una buena relación e incluso se dijo que Pepe Aguilar obligó a Nodal a firmar un contrato antes de casarse con su hija, algo que ya fue desmentido.

Durante su presentación Pepe Aguilar decidió demostrar lo bien que se la lleva con Nodal al invitarlo a cantar con él en el escenario, no sin antes presentarlo ante el público como su yerno.

Ambos protagonizaron un divertido momento en en escenario antes de que Nodal interpretara su tema ‘Aca entre nos’, mientras recibía aplausos del público de Querétaro y el apoyo de su suegro.

Durante su presentación Pepe Aguilar aprovechó para enviar un mensaje a las personas que critican el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar. “Otro aplauso para mi yerno, para que le sigan creyendo a las pinches redes sociales. ¡Síganle creyendo a esos cabrones ¿entiendes?”, mencionó Aguilar.

Esta es la primera vez que Nodal y Pepe Aguilar comparten escenario desde que comenzó la relación del intérprete de Botella tras Botella con Ángela Aguilar en junio de este año, dos semanas después de su polémica ruptura con la cantante argentina Cazzu.

A principios de diciembre, Pepe Aguilar negó los rumores que lo acusaban de pagar para que su hija sea invitada a eventos y así “lavar su imagen” ante la ola de críticas que ha recibido en el último año por su relación con Nodal.

“No sé si agradecerles o comentarles este rollo, porque que me tengan en tan alta estima; que piensen que tengo tanta lana y tanto poder, gracias carnales. Muchas gracias, la verdad, pero no, no es por ahí. Dicen que pago para que Ángela la inviten a todos los lugares donde se han presentado. ¡No, qué pasó!”, aclaró Aguilar.

